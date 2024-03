Iščejo najboljšega slovenskega voznika, ki se bo pomeril z Maxom Verstappnom

Heineken v sklopu globalne kampanje z aktivacijo Player 0.0 med Slovenkami in Slovenci išče najboljše voznike. S spletno dirkaško igro bo najboljšim igralcem omogočil edinstveno doživetje – dirkanje s trikratnim svetovnim prvakom Formule 1 Maxom Verstappnom. Preizkusite se v spletni dirki in morda boste prav vi dobili priložnost, da sežete v roko dirkaču, ki piše zgodovino Formule 1!

Blagovna znamka Heineken že vrsto let opozarja na problematiko vožnje pod vplivom alkohola in vlaga v ozaveščanje in promocijo odgovornega pitja. Svoja prizadevanja so še dodatno podkrepili s prodajno uspešnico – brezalkoholnim pivom Heineken 0.0. Glavni obraz njihove najnovejše kampanje je nepremagljivi voznik Formule 1 Max Verstappen, ki v hudomušnih oglasih poudarja, da najboljši voznik ni najhitrejši ali najspretnejši, temveč tisti, ki ne uživa alkohola.

Foto: Heineken

Izbrali so obraz, ki je vzor številnim voznikom po svetu

Da bi sporočila akcije prenesli do čim širšega kroga ljudi, so kampanjo nadgradili s posebno aktivacijo Player 0.0, v kateri se igralci potegujejo za edinstveno priložnost – srečanje s čudežnim dečkom Formule 1, ki se je med legende vpisal tudi s trikratnim zaporednim nazivom svetovnega prvaka, in dirkanje z njim v finalu tekmovanja.

Ekipi, ki stoji za akcijo, veliko pomeni sodelovanje z zvezdnikom Formule 1, saj z njim delijo prepričanje, da je za volan treba sesti z veliko mero preudarnosti. "Promocija odgovornega pitja je že vrsto let naša pomembna zaveza, še posebej pa smo ponosni, da smo kampanjo letos lahko nadgradili s privlačnim izzivom in prepoznavnim obrazom, ki je vzor številnim mladim po vsem svetu," je povedala Daphne Stavropoulou, direktorica marketinga v Pivovarni Laško Union.

Spletne kvalifikacije do 26. marca

Globalna aktivacija poteka v več kot 20 državah po svetu. Med njimi je tudi Slovenija, kjer je tekmovanje razdeljeno na dva dela – na kvalifikacije in finale. V kvalifikacijskem obdobju, ki bo potekalo do vključno 26. marca, se bodo lahko vsi, starejši od 18 let, pomerili v spletni dirkaški igri Player 0.0. Dvanajst najvišje uvrščenih se bo nato 7. aprila pomerilo še v velikem finalu na Game Gang Showu v Ljubljani, in sicer v vožnji v simulatorju. V sklopu največjega igričarskega spektakla leta se bodo med 5. in 6. aprilom na štirih dirkalnih simulatorjih lahko dodatno pomerili tudi vsi obiskovalci dogodka, med katerimi se bodo v finale uvrstili še štirje igralci.

Tekmovalci se potegujejo za vrhunske nagrade Slovenski finale bo 7. aprila na Gospodarskem razstavišču, kjer se bo pomerilo vseh 16 finalistov. Potegovali se bodo za vrhunske nagrade, prvouvrščeni pa bo dobil edinstveno priložnost, da se na globalnem zaključku aktivacije Player 0.0 iz oči v oči pomeri z legendarnim prvakom Formule 1. "Veselimo se tekmovanja in nestrpno pričakujemo podelitev naziva Player 0.0 v Sloveniji. Zmagovalca čaka nepozabna izkušnja, ki jo lahko omogoči le Heineken – veliki finale, v katerem se bo pomeril z Maxom Verstappnom in drugimi gaming prvaki po svetu. Najboljše tri v Sloveniji čakajo vrhunske nagrade, zato pozivamo vse polnoletne, da čim prej ogrejejo svoje prste in se preizkusijo v igri Player 0.0," poziva Daphne Stavropoulou.



Foto: Heineken Preizkusite se tudi vi! Več na: www.heineken.com/player00

Naročnik oglasnega sporočila je PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.