Imate vsaj 50 let? Razpis napoveduje zanimivo novost.

V letošnjem letu bodo v Sloveniji prvič razpisali tudi državno prvenstvo v reliju za voznike stare 50 let in več.

Še trije meseci so sicer do prvega napovedanega relija v letošnjem državnem prvenstvu, ki se bo drugi konec tedna v maju začelo z relijem v Vipavski dolini. Zveza AŠSLO je medtem objavila razpis za novo sezono, ki prinaša več pomembnih novosti. Če bodo organizirali vseh napovedanih sedem relijev, bo v končni seštevek veljalo le najboljših šest rezultatov. To pomeni, da si bodo tekmovalci lahko lažje privoščili en odstop kot do zdaj. Lani je favorit Rok Turk (hyundai i20 rally2) po tehnični okvari na prvem reliju že močno zaostal in nato večji del sezone lovil zaostanek za poznejšim prvakom Markom Grossijem (hyundai i20 R5).

Pomembna novost je tudi razpis razreda Masters. To je državno prvenstvo za voznike stare najmanj 50 let. Podoben razred ima še nekaj držav, razpisan je tudi na relijih za svetovno prvenstvo. Lani so v Sloveniji v vrhu relija vozili trije “Abrahamovci” - Darko Peljhan (VW polo proto), Mitja Klemenčič (škoda fabia R5) in Aleš Zrinski (škoda fabia rally2).

Zrinski je lani v razredu WRC Masters na reliju Hrvaška celo osvojil točke za svetovno prvenstvo.

Pet ključnih novosti razpisa državnega prvenstva v reliju za 2024: