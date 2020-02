Hrvatom spet "ponudil" avtomobilski šov kot ga še ni bilo

Svetovno prvenstvo v reliju se letos po več letih spet ponaša z izrazito globalnim koledarjem, v katerem je manj tradicionalnih prireditev v Evropi. Toda že pred začetkom sezone so nastopile težave, saj so zaradi socialnih nemirov v Čilu tam odstopili od organizacije svojega načrtovanega relija. Promotorji oziroma organizatorji svetovnega prvenstva, ki sicer poteka pod okriljem mednarodne avtomobilske zveze FIA, nadomestne dirke niso našli.

Pred dvema letoma so bile finančne zahteve previsoke

Že pred dvemi oziroma tremi leti smo poročali, da se želi v svetovno prvenstvo prebiti tudi Hrvaška. Svoj Croatia reli v Istri so nameravali izpeljati v kandidaturni izvedbi, a naposled so bile finančne zahteve s strani promotorja vse višje in to tega poizkusa ni prišlo.

Reli so naposled celo odpovedali in ta vsaj do letos nato ni več potekal. Gonilna sila prizadevanj je bil sicer Porečan Danijel Šaškin, dolgoletni dirkač in udeleženec lanskega zadnjega relija Dakar v Južni Ameriki.

Letošnje svetovno prvenstvo v reliju se je začelo z zmagama Thierryja Neuvilla (Hyundai) in Elfyna Evansa (Toyota). Foto: Gulliver/Getty Images

Ciesla je Hrvatom obljubil prihod na kandidaturni reli

Pred dnevi pa je Zagreb spet obiskal prvi promotor serije WRC Oliver Ciesla. Ta je opravil pogovore s predstavniki hrvaške avtomobilske zveze HAKS, županom Zagreba in potencialnimi organizatorji. Ciesla je ponudil najprej izvedbo relija v kandidaturni izvedbi, ki bi ga lahko izpeljali že letos oktobra. Ciesla je v Zagrebu obljubil, da bi bile v primeru uspešne izvedbe vrata Hrvaški v WRC odprta.

»Po sedmih letih razgovorov imamo uradno ponudbo, da izpeljemo kandidaturni reli in si poskušamo odpret vrata v svetovno prvenstvo v reliju. O pomenu te ponudbe priča podpora naše vlade, prav tako mesta Zagreb in ostalih institucij. Strokovne ekipe morajo v naslednjih tednih narediti vse, da bi lahko ta preizkus opravili že konec leta,« je dejal Davorin Štetner, predsednik HAKS.

Kako realna bi bila kandidatura?

Za zdaj je težko oceniti, kako realna bi bila kandidatura Hrvaške za vstop v WRC. Avtomobilski trg pri naših južnih sosedih je med najmanjšimi v Evropi, a zato bi bil lahko turizem po koncu glavne sezone med osrednjimi viri pokroviteljev. V zelo ostri konkurenc tradicionalnih prireditev – letos je na primer iz koledarja izpadel kultni reli po Korziki – bo pomembna tudi podpora tovarniških moštev. Ta pred leti o prihodu na Hrvaško niso imela najbolj spodbudnega mnenja.

Vsaj nekdanji Šaškinovi načrti so pri izpeljali hrvaškega relija svetovnega prvenstva obetali tudi uporabo cest v Sloveniji.