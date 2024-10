Hrvaška vlada zagotovila 4,4 milijona evrov za tri nove spektakle #foto

Hrvati so letos že četrtič zaporedoma organizirali reli za svetovno prvenstvo, ki velja za enega največjih avtomobilskih dogodkov na ozemlju držav nekdanje skupne Jugoslavije. Hrvati pa so izpadli iz koledarja za prihodnje leto. Uradno zato, ker organizacijska ekipa pod vodstvom Daniela Šaškina s strani hrvaške vlade ni pravočasno prejela zagotovila o izplačilu dogovorjenih finančnih sredstev.

Foto: Red Bull

Promotor svetovnega prvenstva je Hrvaški ponudil možnost, da si privošči leto premora in se nato poteguje za triletno pogodbo v obdobju 2026–2028. Ta teden je hrvaška vlada na seji sprejela odločitev o podpori tega avtomobilskega spektakla, ki bi štel za svetovno prvenstvo v letih 2026 in 2027, prihodnje leto pa bi Hrvati pripravili reli za evropsko prvenstvo, je poročal Jutarnji list. Hrvaška država bo organizatorjem zagotovila dva milijona evrov letno za izvedbo relija za SP, reli v konkurenci EP pa bodo podprli v višini 400 tisoč evrov. Promotor tako svetovnega kot evropskega prvenstva je isti.

"Čeprav so bili roki s strani promotorja zelo kratki, nam je uspelo zagotoviti nadaljevanje prisotnosti Hrvaške na najvišji ravni mednarodnega relija," je po seji povedal Tonči Glavina, hrvaški minister za turizem in šport.

Foto: Hyundai

V koledarju za sezono 2025 je 14 relijev

Zagotovljena sredstva s strani države so bila osnovni pogoj, da lahko organizacijska ekipa sploh nadaljuje pogajanja s promotorjem in mednarodno avtomobilsko organizacijo FIA. Skupno 4,4 milijona evrov za tri leta pomenijo veliko, a za zdaj uradno ne še vključitve v koledar – konkurence med organizatorji je veliko, Hrvati pa so svoj reli do zdaj pripravljali z enim najmanjših proračunov v svetovnem prvenstvu. Dokončno odločitev o koledarju za leto 2026 bosta sprejela promotor in FIA.

V koledarju za sezono 2025 je 14 relijev. Med novostmi bo tekmovanje v Savdski Arabiji, Paragvaju in na Kanarskih otokih.

Evropsko prvenstvo si želijo tudi v Novi Gorici

Navedene informacije so zanimive tudi za Slovenijo. Nedavni reli v Novi Gorici je med drugim obiskal tudi slovenski minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki je v družbi organizatorjev relija, slovenske avtošportne zveze AŠSLO in predstavnikov Mestne občine Nova Gorica izrekel podporo organizaciji največjega slovenskega relija za vstop v koledar evropskega prvenstva.

Novogoričani bodo kandidirali za leto 2026, torej leto po predvidenem hrvaškem terminu v evropskem prvenstvu. Cena za tak preskok naj bi po besedah Renata Hvale, predsednika organizacijskega odbora, neuradno znašala okrog 600 tisoč evrov. Trenutno je proračun relija, ki je del FIA evropskega reli pokala, okrog 160 tisoč evrov.