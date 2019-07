Grozljivka: poglejte, kako je bager uničil ferrarija #video

Pod zastavo predsednikovega boja proti korupciji in legalno uvoženih avtomobilov so na Filipinih z bagrom uničili ferrarija 360 spider. Lani so podobno javno uničili 68 dragih avtomobilov in motorjev.

Filipinski predsednik Rodrigo Duterte nadaljuje z javnim uničevanjem prestižnih in luksuznih avtomobilov, ki so uradno nelegalni in neposredno povezani s korupcijo v tej državi.

Lastnik se je želel izogniti davku

Nova žrtev je bil ferrari 360 spider, ki uradno kot avtomobil sploh ni obstajal. V državo so ga pripeljali le po posameznih sestavnih delih. Naposled je avtomobil svoj konec dočakal pod velikim bagrom.

Avtomobil so lastniki deklarirali kot sestavne dele, da bi se s tem izognili visokemu davku na avtomobile. Duterte se je raje odločil za taka uničenja in ne zaplembo ter prodajo avtomobilov na dražbi. Očitno je zastrašujočemu zgledu dal prednost pred denarjem, ki bi ga država s prodajo dobila v svojo blagajno.

Ponovitev lanske prakse

Lani so Filipinci na podoben način namreč javno že uničili 68 ilegalno uvoženih avtomobilov in motociklov. Med njimi so bili lamborghini gallardo, več porschejev, BMW-jev, ford mustang, nissan skyline in podobno. Vrednost uničenih vozil je bila slabih šest milijonov dolarjev, so takrat poročali filipinski mediji.