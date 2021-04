Grdi avtomobilski raček: nepričakovano je postal uspešnica

Pred dnevi sem po dolgem, dolgem času na cesti zagledal prvo generacijo Fiatove multiple. Kljub svoji starosti je še vedno izstopala, požirala poglede. Tudi sam se se ozrl in se vrnil dvajset let nazaj, ko sem bil pravzaprav še otrok in velik ljubitelj vseh ''oktanskih'' stvari. Že takrat mi ni bila všeč, tudi danes mi ni, a ima svoj čar, ki ga danes ima le redkokateri novi avtomobil. Podobno kot je svet avtov spremenil juke, s prvo generacijo še danes nisva na ''ti'', a cenim njegovo drznost in doprinos avtomobilskemu svetu.

Leta 1998 je Fiat predstavil model enoprostorskega vozila s kompaktnimi merami in prostorom za do šest potnikov (trije sedeži spredaj, trije zadaj). Na začetku kariere je bila multipla mišljena kot nišno vozilo in razvojni stroški niso smeli biti previsoki, projekt pa je moral biti dobičkonosen že pri majhnih prodajnih številkah. Zato so si pri Fiatu postavili letvico zelo nizko, nameravali so izdelati 30.000 avtov, ravno toliko, da povrnejo razvojne in produkcijske stroške.

Najgrši in najboljši hkrati

Seveda je bilo oprezanje za raznimi avtomobilskimi revijami in z brskanjem po spletu za dnevno dozo avtov tesno povezana tudi oddaja Top Gear. Slavni trojec je v eni izmed oddaj v isti sapi proglasil za najgrši avto in hkrati kot najboljši družinski avto. Čeprav so znali biti Britanci preveč kruti do nekaterih posebnežev, so vsaj tokrat dobro povzeli zgodbo multiple. S svojim videzom je razdvajala, a po drugi strani navduševala s svojimi družinskimi prvinami.

Že njen začetek je bil sila nenavaden. Z njo so imeli majhne načrte že pri Fiatu in napovedali prodajo 20 tisoč avtov - takrat bodo pokriti vsi stroški. Ko bodo presegli to številko bo razvojni cikel poplačan. Že ta podatek priča o tem, da so se pri Fiatu zelo držali svoje obljube in obdržali razvojne stroške na minimumu, zato so si lahko podali tudi tako majhen prodajni cilj.

Zadaj v sredini je mogoče bilo naročiti tudi hladilnik za hlajenje pijače. Testirali so ga tudi pri ADAC. Foto: ADAC

Samo v Italiji so jih prodali desetkrat več

Seveda so se Italijani zavedali, da bodo z multiplo razdelili javnost. Že leta 1996 so v Pariz pripeljali koncept, kot se je izkazalo kasneje zelo podoben serijskemu modelu. Z drzno podobo so želeli pripraviti kupce in trgovce na nekaj novega. ''Gre za izračunljivo tveganje. Zaradi inovativnih lastnosti smo čutili, da morajo naši trgovci že v naprej vedeti kaj delamo, zato smo jih obvestili že zelo zgodaj. Zanimiv je tudi podatek, da Fiat ni imel načrtov za izdelavo avta z volanom na desni strani. Je bil predstavljen na pariškem avtosalonu leta 1996, da preseneti renaultovega scenica? Najverjetneje.'' je takrat povedal Giuseppe Scagliola, Fiatov direktor za razvoj arhitektur.

Kljub očitnemu negodovanju večine javnosti je multipla še vedno presegla svoja pričakovanja. V prvem letu prodaje so prodali 39.189 avtov in rekordno prodajo dosegli leta 2001 s prodanimi 49.841 multiplami. Na koncu so skupno prodali 330 tisoč avtov, od tega kar 200 tisoč v Italiji.

Bravo ni bil prostoren, multipla pač

Multipla je bila zasnovana na modelu bravo, ki ni bil prostorski prvak, zato je tudi multipla v dolžinso merila vsega 3,99 metra, hkrati pa je prtljažnik pogoltnil dokaj razkošnih 430 litrov. Odlična je bila prilagodljivost notranjosti, saj je bilo sedeže mogoče poljubno polagati ali odstranjevati, namesto tretjega v prvi vrsti pa si je bilo za doplačilo mogoče omisliti celo hladilnik.

Nova pravila so pri Fiatu napisali že z ogromnimi stekli na karoseriji kombilimuzine. Drugačni so bili tudi zunanji proporci. Spodaj je bila širša, se zoožila na sredini in v ravni liniji dvignila do strehe. ''Kavni kotliček'' kot so jo imenovali ljubkovalno je imela še dodatni svetlobni greben pod vetrobranskih steklom, kjer so bile nameščeni žarometi.

Druga generacija je za leto ali dve dvignila prodajne številke, a le te so hitro zopet pričele padati. Foto: Siol.net

Jeans, plišasti medvedki in šest potnikov v dveh vrstah

Vsak, ki danes sede v tretjo vrsto, kjer sta nameščena dodatna sedeža je lahko ljubosumen na vseh šest potnikov v multipli. Zaradi velike širine je bilo prostora namreč dovolj, da so pri Fiatu v obe vrsti stlačili šest sedežev. A dva izmed njih nista bila pomožno kot je to navada danes. Šlo je za povsem običajna sedeža za maksimalno udobje med vožnjo. Vse skupaj je dopolnila še pametna igra materialov, modularnosti in navsezadnje preprostosti.

Pri Fiatu so podlegli pritiskom in leta 2004 naredili prenovo. Multipla je postala oblikovno povprečna in vsakdanja. Po eni strani razumemo to potezo, saj so leta 2003 in 2004 prodali le še 21 tisoč avtov na leto. Po prenovi je prodaja zrasla na 30 tisoč, a je za eno leto. Vse slabša prodaja je botrovala njenemu koncu leta 2007. Danes je multipla redek pojav na cesti, zato sem se jo razveselil tudi sam. Še vedno drugačna, posebna in edinstvena.

Velika stekla in arhitektura od brava, dodatni žarometi pod vetrobranskim steklom in kocaksta oblika. Multipla še danes požira poglede mimoidočih. Foto: Fiat

Šest sedežev v dveh vrstah, ki se jih je lahko odstranilo in prostorna potniška kabina so bili glavni aduti multiple. Foto: Fiat