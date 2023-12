Goriva Q Max poganjajo vaše življenjske poti

Oglasno sporočilo

Foto: Petrol

Svet je prepreden s potmi. Nekatere nas vodijo naravnost, druge imajo veliko zavojev in križišč. Morda raje ubiramo bližnjice, zaidemo v slepo ulico ali se vrtimo v krogu. Vedno pa se premikamo in to je najpomembnejše. Vse poti, za katere se odločimo, pa naj bodo napačne ali prave, prinašajo nove izkušnje in priložnosti. Po njih nas poganja marsikaj: iskanje bližine, želja po uspehu, preizkušanje lastnih meja, mladostniške sanje, modrost, pričakovanje ...

Foto: Petrol

Poti, ki jih izbirate, poganjajo tudi Petrolova visokokakovostna goriva Q Max. Nanje se lahko zanesete v vseh letnih časih, tudi v hladnejšem delu leta, zato vas v naši jesensko-zimski kampanji vabimo na izlete, ki kljub nižjim temperaturam obetajo zanimive pustolovščine. Podajte se na fotosafari v naravo, sprehod v divjino s psom, vožnjo po cestah z najlepšimi razgledi ali praznične sejme v čudovito okrašenih bližnjih mestih. Celo vsakdanje poti so lahko novo doživetje, če se nanje odpravimo z zvedavostjo in svežimi pogledi.

Foto: Petrol

Neusahljivo potrebo po gibanju, raziskovanju, predvsem pa življenju in varnosti na vseh vaših popotovanjih z gorivi Q Max smo strnili v zapisu:

"Vse vaše poti so pomembne. Pot od doma v samostojnost. Vožnja na prvi zmenek, zaradi katerega se vam zašibijo kolena. Potepanje v neznano s prijatelji, ki bo za vedno ostalo z vami. Pa na sestanek, ki vam bo odprl pot do uspeha. Jutranja pot v službo v koloni, ki se nikamor ne premika. V porodnišnico po novo življenje, ki prinaša kup veselja in skrbi. In še enkrat. Prva pot v šolo. Počitnice pri babici. Zadnja pot iz službe v pokoj. Na slovo od prijatelja in srečanje s staro druščino. Nekam daleč stran, pa spet nazaj domov. Vse vaše pomembne poti poganjamo z gorivom Q Max, v katero smo vložili naše znanje, ideje in cilje – iti dlje in vam ponuditi najboljše za vaše vozilo. Ker življenje poganja nas, mi pa poganjamo življenje. Gremo?"

Foto: Petrol

Goriva Q Max namreč na vseh poteh, tudi najzahtevnejših, omogočajo optimalno delovanje bencinskega ali dizelskega motorja in popolnoma zaščitijo ključne motorne dele. Poleg manjših izpustov in koncentracij trdnih delcev v izpuhu ob stalni uporabi zagotavljajo tudi več prevoženih kilometrov z enim polnjenjem rezervoarja. V hladnejšem delu leta se življenje pač ne ustavi, zato naj ne zmanjka poti, ki mu dajejo veliko začetnico. Gremo?



Foto: Petrol

Naročnik oglasnega sporočila je PETROL D.D.