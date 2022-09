Formule na cesti: vrtoglavi posnetki iz Ilirske Bistrice #video

Milan Bubnič (lancia delta) je že desetič državni gorski prvak. Foto: Gregor Pavšič Letošnja gorska dirka v Ilirski Bistrici je minila tako v znamenju zelo kakovostne udeležbe kot tudi številnih nesreč, prekinitev in s tem dolgotrajnega programa izvedbe prireditve. Svoje je v nedeljskem popoldnevu dodalo še spremenljivo in nevihtno vreme, ki se je poleg čakanja ob prekinitvah poigralo z živci vseh tekmovalcev.

Dirko je po več kot deseturnem programu dobil odlični italijanski voznik Christian Merli (osella FA30), ki je dobil obe tekmovalni vožnji. Merli se je v prvi vožnji celo približal lanskemu rekordu proge. Po dveh vožnjah je imel Italijan kar 14 sekund prednosti pred Petrom Trnko (norma M20 FC) in 16 sekund pred Sebastienom Petitom (nova NP01). V prvi peterici sta bila še Alexander Hin (osella FA30) in najhitrejši avtomobilist Manuel Dondi (fiat X 1-9).

Pogled v vozniški prostor Stankoviča. Foto: Gregor Pavšič

Med Slovenci je bil na dirki najhitrejši Vladimir Stankovič (lola B09), ki se z dvolitrsko formulo ni mogel meriti za najvišja mesta v skupni razvrstitvi.

"Nisem povsem zadovoljen, manjkalo je nekaj malenkosti za še nekoliko boljši rezultat. Na srečo tokrat ni bilo nenavadnih težav z elektroniko, ki so me pestile na zadnji dirki v Lučinah," je povedal Stankovič, ki je dirko skupno končal na 17. mestu.

Video: Pogled skozi "dirkačeve" oči

Aleš Prek je vozil drugič letos in zmagal v slovenski razvrstitvi Razreda 5a. Foto: Gregor Pavšič

Mladi Anže Dovjak vozi proti naslovu državnega prvaka v Razredu 5a, prav tako je letos še nepremagan v mladinski kategoriji. Foto: Gregor Pavšič

Državno prvenstvo se je tudi v Ilirski Bistrici razpletlo po meri Milana Bubniča (lancia delta). Ker na dirko zaradi okvare motorja ni bilo Mateja Grudnika (renault clio), Bubnič proti Šembijam ni imel doraslega tekmeca. Odločilno prednost si je privozil v prvi vožnji in čeprav je na mokri stezi v drugo postavil komaj deseti čas med Slovenci, je bilo to dovolj za ubranitev skupnega vodstva. Bubnič je imel v cilju 4,7 sekunde prednosti pred Alešem Prekom (honda civic) in 6,3 sekunde pred Jankom Čebronom (mitsubishi lancer). V prvi peterici sta bila še Anže Dovjak (peugeot 208 rally4) in Patrik Ruzzier (fiat punto kit car).

Bubnič je s četrto zmago letos potrdil že deseti naslov državnega prvaka. Lani je moral zanj trepetati vse do zadnje dirke, letos je vse odločeno že dve dirki pred koncem sezone. Lani je imel več tehničnih težav Bubnič, letos njegovi tekmeci.

Dovjak je tokrat v razredu 5a moral priznati premoč Preku, a je le še povečal vodstvo v državnem prvenstvu. Za Preka je bil to namreč šele drugi letošnji nastop.

Po napetem obračunu v Razredu 5b prvi Jan Pivk. Foto: Gregor Pavšič

Letos še nova gorska dirka v Podnanosu

V Razredu 5b je drugič letos slavil Jan Pivk (MG ZR 105), ki je temelje zmage postavil že v prvi vožnji. V njej je namreč vse tekmece ugnal za več kot tri sekunde. V drugi vožnji ga je sicer prehitel Klemen Trček (MG ZR 105), ki je s tem mimo Janeza Intiharja (VW polo) in sina Nejca Trčka (MG ZR 105) napredoval na drugo mesto, a zmaga Pivka ni bila ogrožena. Njegova prednost v cilju je bila dobre tri sekunde. Trček je s pridobljenima dvema mestoma še utrdil vodstvo v skupnem seštevku tega razreda, v katerem brani naslov državnega prvaka iz lanske sezone.

V pokalu Twingo je po prvi vožnji najbolje kazalo Gašperju Kosu, zmagovalcu zadnje dirke v Lučinah, a ga v odlično drugo vožnjo proti Šembijam prehitel Miha Fabijan. Novomeščan, lanski gorski prvak tega pokala, je prvič zmagal v Ilirski Bistrici. Na stopničkah tega pokala je obema družbo delal še David Stušek.

Državno prvenstvo v gorskih dirkah se bo septembra nadaljevalo v Buzetu na Hrvaškem, prvi konec tedna pa se bo končalo z novo gorsko dirko v Podnanosu.