Ford: električni prehod za leto 2023 je bil preveč ambiciozen

Tržni delež električnih avtomobilov je v Evropi letos nazadoval za 0,3 odstotne točke. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je znašal 13,9 odstotka. Padel je tudi delež novih avtomobilov z izključno bencinskim (35,2 %) kot tudi dizelskim motorjem (11,3 %). Raste pa delež hibridov, ki so že pri skoraj 30 odstotkih trga (29,9 %).

Skoraj vsi avtomobilski proizvajalci imajo za zdaj še dokaj nizek delež električnih pogonov v svoji celotni prodaji. Živijo predvsem od klasičnih pogonov in zato tudi previdneje sprejemajo naslednje korake. Uprave bodo strategijo prilagajale razmeram na trgu in bile kljub dolgoročni zavezanosti električnim pogonom tudi dovolj prilagodljive pri avtomobilski klasiki.

Deleži pogonov med novimi avtomobili v Evropi (1. polletje 2024):

2023 2024 bencin 37,4 % 35,2 % dizel 12,8 % 11,3 % hibridi 25,8 % 29,9 % električni 14,2 % 13,9 % priključni hibridi 7,3 % 7,1 %

vir: ACEA

Ford bo prihodnje leto na ceste poslal tudi električno različico pume. Foto: Gašper Pirman

Usmeritev za leto 2035 načeloma ostaja, a prilagajanja niso izključena

Na ravni Evropske unije za zdaj velja usmeritev, da se z letom 2035 dovoli prodaja le še novih avtomobilov brez neposrednega izpusta ogljikovega dioksida. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pred dnevi še enkrat podprla to strategijo in s tem poskušala utišati tisti del novoizvoljenega Evropskega parlamenta, ki želi to odločitev preklicati.

Avtomobilski proizvajalci dolgoročno verjamejo v preboj električnih pogonov, a prehod bo zahteven in očitno bo tudi trajal dlje, kot bi si sami želeli. Razlike med posameznimi evropskimi državami so z vidika polnilne infrastrukture velike. Tudi tam, kjer je polnilna infrastruktura za nadaljnji razvoj dobra, to velja tudi za Slovenijo (ne pa na primer za Veliko Britanijo), so ovira predvsem prevelike razlike v ceni med klasičnimi in električnimi pogoni.

Fordovi zadnji električni novosti še z Volkswagnove platforme

V primerjavi z EU je nekaj proizvajalcev prehod na električno ponudbo napovedalo že za leto 2030. To je storil Stellantis, ki zdaj pobudo že daje hibridnim pogonom, enako tudi Ford. Ta je iz ponudbe morda celo prehitro umaknil fiesto in prekrižal tudi focusa.

Z izjemo maloserijskega mustanga mach-e sta zdaj ford explorer in ford capri z Volkswagnove platforme njihova prva električna poskusa. Na ceste prihajata komaj pet let, preden naj bi Evropa na trgu ponujala le še električne forde. Prihodnje leto sledita še električna puma in tourneo courier.

Da so pri Fordu spoznali preveč ambiciozno postavljeno strategijo, je za britanski Autocar potrdil Marin Gjaja, eden izmed operativnih direktorjev njihove električne ekipe. Razvoj električnih vozil se bo sicer nadaljeval, toda naslednje desetletje bodo še zelo pomembne hibridne različice njihovih avtomobilov. Trenutni potencial električnega programa za znamko, kot je Ford, namreč težko upravičuje evropsko prisotnost.