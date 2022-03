Filmski napovednik: slovenski tovornjak in tudi zelo znana cesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V napovedniku za novo Marvelovo serijo Moon Knight se pojavi tovornjak s slovensko registrsko oznako. Snemali so na eni najlepših slovenskih cest.

Potrebno je biti sicer kar pazljiv, toda del novega Marvelovega napovednika serije Moon Knight so posneli v Sloveniji. V spodnjem videu je mogoče opaziti tovornjak s slovensko registrsko oznako, pa tudi cesto bo najbrž marsikdo prepoznal.

Pogled na cesto proti Osilnici

Prizore iz napovednika so snemali na cesti proti Osilnici, ki je znana po več zaporednih ostrih ovinkih in velja za vozniško eno najbolj privlačnih v Sloveniji. Računalniško so v ozadje sicer dodali gore, ki jih na Dolenjskem seveda ni.

Pred dvema letoma smo tudi sami na tej cesti snemali sploh prvi slovenski test Porschejevega električnega športnika taycana. Poleg odlične ceste ima Osilnica tudi svojo polnilno postajo.

Porsche taycan in cesta proti Osilnici:

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman