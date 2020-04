Fiatov padec v Italiji: tržni delež že pod 10 odstotki

Fiat je bil v zadnjih desetletjih v Italiji nedotakljiv, na domačem trgu so imeli v osemdesetih letih več kot polovičen tržni delež. V zadnjih letih oziroma v tem desetletju so zaradi pomanjkanja modelov in narobnih odločitev vodilnih pridno izgubljali kupce in po katastrofalnem marcu je tržni delež znamke v Italiji prvič padel pod deset odstotkov.

Italijanski avtomobilski trg se je zaradi izbruha koronavirusa praktično sesul. Vse od sredine marca je prodaja novih avtov padla za 91 odstotkov. Zmagovalca v teh časih tako rekoč ni bilo, a Fiat je s pomočjo te krize potonil še nekoliko globlje. Koronavirus je pomanjkanje novih vsestranskih modelov, vlaganje v infrastrukturo in preveliko zanašanje na model 500 težave proizvajalca razkril v največji možni meri.

Nekoč 50-, zdaj 9,9-odstotni tržni delež

Fiat je začel izgubljati tržni delež že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je ta spustil na malenkost manj kot 40 odstotkov. Grande punto je bil vrsto let prodajna uspešnica, a ga pri Fiatu niso ustrezno posodobili, zato so leta 2018 prenehali s proizvodnjo. Foto: Fiat Leta 1998 je padel na 30 odstotkov in leta 2004, ko je vajeti prevzel Sergio Marchionne, na 21 odstotkov. V tem območju se je zadrževal vse do leta 2017 in potem zopet začel padati. Leta 2019 je bil le še 15-odstoten, marca letos pa je prvič v zgodovini znamke padel pod deset odstotkov.

Izven Italije ima Fiat razmeroma stalen tržni delež. Njihov 500 je priljubljena izbira v Evropi, saj so jih lani prodali 140.530. Toda pogled v prihodnost ni optimističen. Nekoč priljubljeni punto ni dobil naslednika, tipo se ne prodaja najbolje in nihče pravzaprav ne ve, kaj se dogaja z novo generacijo pande.

Fiat je pred kratkim predstavil električno različico modela 500. Foto: Fiat

Dobra novica je združitev s skupino PSA

Dogovor s PSA bi pri Fiatu lahko rešil vsaj dva modela. Omogoči lahko razvoj naslednje generacije tipa (z ustrezno modernimi pogoni), obudili bi lahko tudi model punto. Vse potrebne razvojne stroške si bodo lahko delili s PSA in na letni ravni bi lahko obe strani privarčevali do 3,7 milijarde evrov. To seveda pomeni tudi (vsaj možnost) konkurenčnih maloprodajnih cen za končne kupce. Dogovor lahko pomeni tudi rešitev za Fiatove tovarne v Italiji. V nekaterih je proizvodna zmogljivost upadla na skrajno nizko raven in Fiatovih 58 tisoč zaposlenih v Italiji je zadnja leta bolj ali manj umetno vzdrževala le še italijanska vlada.