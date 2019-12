Erdogan razkril, vozil in naročil prvi turški avto #video

Turki so že dolgo sanjali o svoji lastni avtomobilski znamki in ta zdaj očitno zares postaja realnost. Turški predsednik Recep Erdogan je razkril prototipa znamke TOGG, kar predstavlja ime konglomerata turških podjetij v tem projektu. Erdogan je pokazal prototipa dveh avtomobilov, Turki pa načrtujejo še dodatne tri.

Tovarno bodo gradili na vojaškem ozemlju južno od Burse. Tovarna bo domnevno končana leta 2021, leto pozneje pa bi iz nje že pripeljali prvi serijski avtomobili. Njihova zasnova bo električna in tak je tudi prvi prototip, ki ga je vozil Erdogan in zanj kot prvi tudi opravil simbolično prednaročilo.

V tovarni bo delalo več kot štiri tisoč ljudi, v njej pa bodo lahko izdelali do okrog 175 tisoč avtomobilov letno.

Turkish Leader Unveils Prototypes of 1st Domestic Car



Turkish President Erdogan on Friday unveiled prototypes of a domestically produced electric car, putting him closer to fulfilling a long-held dream of building Turkey's first "national" automobile.https://t.co/a6UDPKE4jq pic.twitter.com/tRop3MiH2c