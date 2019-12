Erdogan bo na tem slavnem mostu razkril prvi turški avtomobil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta most prek zaliva v Izmitu so odprli julija leta 2016. Prek zaliva pelje na njegovi najožji točki, ki meri 2.620 metrov. Foto: Wikimedia Commons

Turški predsednik Recep Erdogan bo predvidoma čez nekaj dni predstavil prototip prvega povsem turškega avtomobila. To bo električni crossover, Turki obljubljajo tudi zelo napredne tehnologije.

Turčija je bila do zdaj v avtomobilski industriji nadvse pomembna kot velik trg in dom več različnim tovarnam avtomobilov. Turki se želijo zdaj na zemljevid vpisati tudi v povsem svojim avtomobilom, ki bi nastal neodvisno od velikih tujih koncernov.

Le še nekaj dni do razkritja prototipa?

Turški mediji so poročali, da bo predsednik Recep Erdogan nov avtomobil razkril na slavnostnem dogodku v industrijsko usmerjeni provinci Koaceli blizu Carigrada. Med prvimi se bo vanj usedel tudi turški predsednik, ki ga bo zapeljal tudi čez bližnji sloviti most Osman Gazi. Ta velja za četrti največji viseči most na svetu, ki prečka zaliv pri Izmitu.

Za razvoj turškega avtomobila so zadolžili družbo Automobile Joint Venture Group (AJVG), ki jo sestavlja pet največjih turških industrijskih podjetij. Vodi ga Gurcan Karakas, ki napoveduje tehnično moderen avtomobil. To bo predvidoma povsem električni crossover. Karakas je že omenil možnost nadomeščanja klasične navigacijske naprave s sistemom, ki bi pri usmerjanju voznika pomagal s pomočjo žive slike in navidezne resničnosti.

Turki bodo začeli avtomobil velikoserijsko izdelovati leta 2021, prvi kupci pa ga bodo vozili leto pozneje. Do leta 2030 želi družba izdelovati že pet različnih modelov.