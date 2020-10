Električni Volkswagen ID.3 pri PORSCHE INTER AUTO že za 159 evrov na mesec*!

Oglasno sporočilo

Z veseljem vam sporočamo, da je lahko novi Volkswagen ID.3 1st v posebni ponudbi Porsche Ljubljana, Porsche Maribor in Porsche Koper vaš že za 159 evrov na mesec*! Akcija traja do 31. 12. 2020 oziroma do razprodaje zalog!

Vabljeni v salone Porsche Inter Auto, kjer si ga lahko ogledate v živo in sami odkrijete vse prednosti na TESTNI VOŽNJI in tudi sami doživite pravo električno prihodnost.

POSEBNOSTI VW ID.3 1st – omejena količina vozil v tej akcijski ponudbi:

na voljo so tri izvedbe: ID.3 1st, ID.3 1st Plus, ID.3 1st Max

zmogljivost baterije 58 kWh, doseg do 420 km (WLTP)

na voljo tudi hitro polnjenje z močjo 100 kW – ID.3 je za doseg 290 kilometrov mogoče napolniti v pol ure (WLTP)

jamstvo na baterijo: osem let ali 160 tisoč kilometrov

VW ID.3 1st že od 159 evrov na mesec*. Izkoristite akcijo!

ID.3 1st v bonus akciji financiranje za 159,43 evrov na mesec*

več informacij in pogoje financiranja preverite pri prodajnih svetovalcih

Volkswagen ID.3 je po dimenzijah podoben modelu VW Golf

Pri modelu Volkswagen ID.3 gre v celoti za električno kombilimuzino podobnih dimenzij kot Volkswagen Golf . Enako kot Beetle in Golf pomeni nov mejnik v zgodovini znamke Volkswagen. Gre namreč za prvi model Volkswagnove nove platforme MEB, ki nam bo v prihodnosti zagotovo prinesla še veliko novih električnih vozil. Notranjost vozila Volkswagen ID.3 kljub izraziti mobilnosti prihodnosti vseeno spominja na klasične modele znamke Volkswagen. To seveda pomeni, da je notranjost kakovostna, razkošna in opremljena z ogromno tehnologije, največ zanimanja pa vzbujata projicirni sistem in velik osrednji zaslon naprednega multimedijskega sistema z glasovnim upravljanjem.

Najsodobnejša tehnologija

Volkswagen ID.3 poleg električnega pogonskega sklopa predstavlja najsodobnejšo tehnologijo. Navdušeni boste nad dodatnim projicirnim sistemom z obogateno resničnostjo, ki prenaša uporabne informacije v neposredno vidno polje na vetrobranskem steklu in tako vozniku pomaga med vožnjo. Veliko panoramsko strešno okno pričara občutek prostornosti, matrični LED-žarometi s futurističnim oblikovanim sprednjim in zadnjim delom pa predstavljajo oblikovno dovršenost. Kmalu pričakujemo tudi električnega športnega terenca Volkswagen ID.4 .

VW ID.3 tehnični podatki – zmogljivi električni motorji

Novi Volkwagen ID.3 ima vgrajen električni pogonski sklop, ki razvije moč 110 kW ali 150 kW. Pri izvedbah VW ID.3 1st je vgrajena baterija z zmogljivostjo 58 kWh, pogonski sklop pa združuje tudi moč 150 kW in navor 310 Nm (WLTP).

zmogljivost baterije 58 kWh

moč 150 kW in navor 310 Nm

doseg 420 km (WLTP)

od 0 do 60 km/h v 3,4 s

VW ID.3 1st je v posebni ponudbi že za 159 evrov na mesec! Akcija traja do 31. 12. 2020 oziroma do razprodaje zalog! Prva vozila so že na voljo v salonih Porsche Ljubljana, Porsche Maribor in Porsche Koper. Če želite več informacij o vozilu VW ID.3, nam pišite na maja.masten@porsche.si ali pokličite na 051 288 567. Z veseljem vam bomo pomagali! Volkswagen Porsche Ljubljana : Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

: Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana Volkswagen Porsche Maribor : Šentiljska c. 128a, 2000 Maribor

: Šentiljska c. 128a, 2000 Maribor Volkswagen Porsche Koper: Ankaranska cesta 10, 6000 Koper

Video predstavitev novi ID.3:

Pogoji nakupa VW ID.3, opombe glede dosega (WLTP), splošni pogoji

Navedeni doseg WLTP se razlikuje glede na slog vožnje, hitrost, uporabo dodatne opreme, zunanjo temperaturo, število potnikov, obteženost vozila, izbiro voznega profila (Normal, ECO, ECO+), topologijo. Funkcionalni doseg se lahko zmanjša pri nižjih temperaturah, visokem ogrevanju in vožnji po avtocesti.

ID.3 1st v bonus akciji financiranje za 159,43 EUR/mesec* + zavarovanje za 61,61 EUR/mesec**

Ponudba za finančni leasing in zavarovanje pri Porsche Leasing SLO, d. o. o.

Cena vozila z DDV po ceniku uvoznika: 39.786,12 €

Cena vozila z bonusom financiranja z DDV: 34.786,12 €

Mesečni obrok financiranja: 159,43 €/mesec*

Polog: 10.435,84 €

Odplačilna doba: 36 mesecev

Ostanek vrednosti: 20.290,92 €

Efektivna obrestna mera: 2,71 %

Pogodbena obrestna mera: 2,50 % na leto, spremenljiva

Stroški obdelave: 100,00 €

Skupni znesek financiranja: 24.350,28 €

Skupni znesek za plačilo: 20.290,92 €

VW-zavarovanje: 61,61 €/mesec**

Mesečni strošek (leasing + zavarovanje): 221,04 €

Prvo plačilo z vključenim DDV: 10.695,27 €

*Obrok leasinga 159,43 € je izračunan z upoštevanjem znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti bonusa 5.000 EUR z vključenim DDV. Do financiranja nakupa vozila je leasingojemalec upravičen, če sklene pogodbo o finančnem leasingu vozila z družbo Porsche Leasing SLO, d. o. o., firma za leasing, Ljubljana in vozilo zavaruje s sklenitvijo Volkswagen zavarovanja (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava, d. d.), pod pogoji akcije ID3BON_e2go_2020.

**Navedeni mesečni obrok je informativne narave, izračunan po pogojih Volkswagen zavarovanja (33,33 % popusta na kasko premijo in akcijsko obvezno zavarovanje) ter ob upoštevanju letne zavarovalne premije, ki vključuje permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (premijski razred PR-3- 55v%, starost voznika od 35 do 42 let), zavarovanje voznika AO+, zavarovanje asistence, zavarovanje pravne zaščite, nezgodno zavarovanje voznika in potnikov pri Zavarovalnici Sava, d. d., ter zavarovanje polnega avtomobilskega kaska (z odbitno franšizo 300 EUR/150 EUR) pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji. Ponudba je veljavna ob sklenitvi pogodbe o financiranju nakupa vozila z družbo Porsche Leasing SLO, d. o. o., v okviru akcije ID3BON_e2go_2020. Ponudba ne velja v primeru uporabe vozila za namen: intervencijskih vozil, vozil za hitro dostavo, vozil, ki se dajejo v najem, vozil, ki se uporabljajo za dejavnost avtošol, za izvajanje taxi službe, predelanih vozil in v drugih primerih, ko način uporabe vozila predstavlja večjo verjetnost za nastanek škodnega dogodka. V zavarovalni premiji je obračunan 8,5 DPZP, DDV skladno s 1. točko 1.odstavka 44. člena ZDDV-1 ni obračunan. Na višino zavarovalne premije avtomobilskega kaska v prihodnjih letih vpliva indeks cen življenjskih potrebščin.

V stroških obdelave in rizičnega sklada je že vključen davek na finančne storitve. DDV na stroške obdelave in rizičnega sklada ni obračunan na podlagi 5. točke 39. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (Ur. list RS št. 141/06)

Obresti se izračunavajo na anuitetni način in zapadejo na koncu obdobja. V primeru, ko je v pogodbi dogovorjena obrestna mera sestavljena iz trimesečnega EURIBOR in marže, se podatek o trimesečnem EURIBOR pridobi s spletne strani http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp. Opozarjamo, da se v primeru dviga pogodbene obrestne mere posledično spremembi referenčne obrestne mere (trimesečni EURIBOR) lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora kreditojemalec plačati po pogodbi. V Efektivni obrestni meri niso zajeti stroški povezani z uporabo vozila. EOM (efektivna obrestna mera), mesečni obrok in skupni znesek za plačilo se lahko spremenijo, če se spremeni katerikoli od elementov, upoštevanih pri izračunu. Pred prevzemom vozila mora kupec pri eni od slovenskih zavarovalnic skleniti kasko zavarovanje, ki vključuje tudi kasko zavarovanje proti kraji.

Opcijsko lahko izberete tudi enega izmed paketov "e2go":

Paket »e2go« S: financiranje + zavarovanje + servis

Paket »e2go« M: financiranje + zavarovanje + Top Service

Paket »e2go« L: financiranje + zavarovanje + Top Service + komplet zimskih pnevmatik (vključno s montažo in hrambo)

Več informacij o paketih e2go bo kmalu na voljo neposredno pri vašem pooblaščenem trgovcu.

Akcija financiranja in zavarovanja velja do 31. 12. 2020.

Za več informacij preverite na spletni strani porscheinterauto.net .

