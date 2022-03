Drzna strategija Forda v Evropi: znane prve podrobnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ford čaka v Evropi desetletje prehoda na povsem električno ponudbo in danes so razkrili nekaj prvih podrobnosti.

Ford je bil eden prvih proizvajalcev, ki je v Evropi napovedal povsem električno prihodnost. Od sredine desetletja bodo prodajali električna in priključno hibridna, od leta 2030 naprej pa le še električna osebna vozila. Leta 2035 se bo predvidoma povsem elektrificiral tudi njihov gospodarski program.

Dva nova električna forda iz Kölna, oba prihajata s Volkswagnove platforme

Dve milijardi dolarjev bo Ford vložil v tovarno v nemškem Kölnu. Danes so pokazali zasenčeni fotografiji prvih dveh električnih avtomobilov. To bosta majhni in večji športni terenec oziroma križanec, oba očitno s precej poudarjeno dinamično noto.

Prvega bodo začeli izdelovati prihodnje leto, drugega pa leta 2024. Oba bodo razvili na osnovi Volkswagnove električne platforme MEB, saj sta Ford in Volkswagen na tem področju sklenila strateško partnerstvo.

Električne različice bodo dobili tudi nekateri obstoječi modeli, kot so puma, transit courier, tourneo custom … Foto: Ford

Kmalu prihaja tudi električna različica pume. Foto: Gašper Pirman

Stuart Rowley, predsednik Forda v Evropi, vidi alternativno prihodnost v električnih avtomobilih in za zdaj ne načrtuje vlaganj v vozila s pogonom na vodik. Leta 2024 bo imel Ford v ponudbi skupno devet električnih osebnih avtomobilov in komercialnih vozil.

Med temi bo od leta 2024 naprej tudi električna različica pume, ki jo bodo izdelovali v Romuniji.

Poleg tega bo Ford blizu turške Ankare gradil novo tovarno za baterije za vozila iz gospodarskega programa.

"Leta 2026 nameravamo v Evropi prodati 600 tisoč vozil z baterijo. Do leta 2030 bo delež povsem električnih predstavljal tri četrtine, od leta 2035 naprej pa bomo prodajali le še povsem električna vozila," pravi Rowley.

Električnega mustanga mach-e v Sloveniji še čakamo. Foto: Gregor Pavšič

Ford ima za zdaj v ponudbi le en pravi električni avtomobil, in to je mustang mach-e. Lani so jih prodali 23 tisoč, letos pa si želijo prodajo povečati za 60 odstotkov. Tega avtomobila v Sloveniji še ni mogoče kupiti.

Rowley danes ni želel komentirati prihodnosti klasičnih Fordovih modelov, kot sta fiesta in focus. Potrdil pa je konec proizvodnje za majhnega križanca ecosporta.