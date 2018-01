Družinski avto, ki prehiteva Teslo, se vrača v Evropo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Opel ampera-e pod slavno smučarsko skakalnico Holmenkollen v Oslu Foto: Gregor Pavšič

Opel ampera-e: prvi električni avto za vsako družino v Sloveniji?

Naročil od novembra niso več sprejemali

Ponovno možnost naročanja opel ampere-e v Evropi je v pogovoru za nemški Auto Motor und Sport potrdil zdajšnji predsednik Opla Martin Lochscheller. Rezervacije za avto so ustavili novembra, ker je bilo njihovo število glede na obseg proizvodnje oziroma dostopna vozila pri General Motorsu že preveliko. Odnosi med GM in Oplom so se ohladili tudi zaradi prodaje Opla francoskemu koncernu PSA Peugeot Citroën. Tam bodo v prihodnje (električna opel corsa, peugeot 208 …) razvijali skupaj.

Ampera-e ima baterijo s kapaciteto 60 kilovatnih ur, kar zagotavlja realni doseg več kot 300 kilometrov. Avtomobil je prav tako trendovsko oblikovan in dovolj prostoren tudi za družinsko uporabo. Ampera-e je na trgu že lani ponudila tak (potencialno) velikoserijski avtomobil prihodnosti, pri Tesli, Nissanu in Volkswagnu pa na takšnega še čakamo.

Opel bo v sodelovanju s PSA razvil električno različico corse (in peugeota 208). Foto: Klemen Korenjak Lochschleller: Opel ampera-e bo živela naprej

"Od General Motorsa bomo poskusili dobiti kar največ amper-e," je povedal Lochscheller, ki je odločno zanikal, da bi Opel zaradi ločitve z GM nehal prodajati trenutno enega najbolj konkurenčnih električnih avtomobilov.

Opel je samo na Norveškem za ampero-e dobil pet tisoč prednaročil, do zdaj pa so jih v Evropi kupcem dobavili 1.500. GM je v tovarni v Michiganu (ZDA) lani izdelal več kot 23 tisoč boltov, sestrskih avtov ampere-e.

V Nemčiji znaša redna cena za ampero-e dobrih 48 tisoč evrov, osnovna različica pa bo stala 43 tisočakov.

Ampera-e ima baterijo s kapaciteto kar 60 kilovatnih ur. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil je dovolj prostoren tudi na zadnji klopi in ima tako z uporabniškega vidika vlogo prvega družinskega avtomobila. Foto: Opel