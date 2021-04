Družina, ki je prva dobila novi avtomobil iz Škode #foto

Norveška ostaja država z daleč največjim deležem električnih avtomobilov in tudi pri Škodi so prav tam našli prvega kupca za predajo novega športnega terenca enyaq. Prejela sta ga Silje Talsæte in Øyvind Espelund, zanju pa je to prvi električni avtomobil. Zanj sta se odločila zaradi obljubljenega dosega, velikosti in praktičnosti. Ob naročilu sta lahko avtomobil videla le virtualno. Pri Škodi, pri kateri na Norveškem letos pričakujejo svojo največjo prodajo do zdaj, niso razkrili natančnega modela za norveško družino.

Na Norveškem je delež električnih vozil lani med prodanimi novimi avtomobili znašal 54 odstotkov. Do konca marca je tržni delež znašal 52,8 odstotka. Norvežani so letos kupili zelo malo klasičnih avtomobilov, saj znašata deleža bencinskih in dizelskih motorjev komaj 5,1 oziroma 5,8 odstotka. Preostali del prodaje (36,4 odstotka) predstavljajo hibridni avtomobili.

Enyaqi tudi že pri trgovcih v Sloveniji

Enyaq je prvi model Škode z Volkswagnove modularne platforme za električna vozila MEB. Prve registrirane primerke smo že opazili tudi pri trgovcih v Sloveniji, lansiranje vozila v zahodni in srednji Evropi pa pri Škodi napovedujejo maja in junija.

V Sloveniji se bodo cene osnovnega enyaqa (baterija 58 kWh) začele pri 39 tisoč evrih, tistega z večjo baterijo (77 kWh) pa pri 46 tisoč evrih.

Foto: Škoda

Foto: Škoda