Dokončno konec: Audi izdelal še zadnji TT #foto

Audi se je poklonil še zadnjemu izdelanemu primerku TT, ki so ga izdelovali od leta 1998.

Pri Audiju so se dokaj potiho poklonili še zadnjemu primerku izdelanega športnega avtomobila TT. Ta je od leta 1998 kljub svoji posebnosti postal prava avtomobilska ikona in bo ostal kot spomin na čas, ko avtomobilskega koleslja še niso v polnosti vrteli športni terenci.

Zadnji TT so izdelali v madžarski tovarni v Gyoru. To je bila različica TTS z dvolitrskim bencinskim turbomotorjem in štirikolesnim pogonom.

Audi je model TT napovedal na avtomobilski razstavi leta 1995 v Frankfurtu. Tri leta pozneje so ga začeli prodajati kot kupe, leto pozneje pa še kot roadster. Od februarja 1998 do novembra 2023 so izdelali 662.762 vozil TT.

V Ingolstadtu so sicer namignili, da bi se TT v prihodnje lahko vrnil kot električni športnik.