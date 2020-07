Danes izziv kariere: slovenski mojster volana navdušuje v Italiji

Danes se bo v Rimu začelo evropsko prvenstvo v reliju, kjer kot David v boju z Goljatom iz ozadja napadata tudi Slovenca Boštjan Avbelj in sovoznik Damijan Andrejka. Včerajšnji časi z uradnega testa so bili tako spodbudni, da so postali v zelo močni zasedbi relija nanju pozorni tudi tujci.

Boštjan Avbelj pred svojim dirkalnikom - škodo fabio R5 evo. Foto: osebni arhiv “Odmevi so bili že po rezultatu na lanskem reliju Bassano zelo očitni. Še posebej v Italiji, kjer se dobro zavedajo zelo različnih pogojev nekaterih njihovih voznikov in mene. Dodatno spodbuden je bil tudi zadnji nastop na reliju Casentino v Toskani. Vsekakor naju zdaj že dobro poznajo, boljšo štartno številko pa si je pač treba postopoma izboriti,” se je iz Rima oglasil Avbelj, ki ga danes čaka polovica zelo zahtevnega uvodnega relija evropskega prvenstva.

Včeraj je Slovenec, ki mu zapiske bere Damijan Andrejka, že opozoril nase. Na uradnem testu je v močni konkurenci dosegel peto mesto in dal vedeti, da ima na dirkalniku kar nekoliko neupravičeno visoko štartno številko 31. Na kvalifikacijski hitrostni preizkušnji, ki je določila vrstni red izbire štartnih mest za prvo etapo, je bil štirinajsti. Dva konkurenta sta razbila dirkalnika, eden od njih tik pred njegovim štartom. Z mrzlimi gumami in zavedanjem številnih pasti je bilo težko napadati še boljši čas. Razlike pa so bile izjemno majhne, prvo dvajseterico je ločila le sekunda na prevoženi kilometer. Neprizanesljiv ritem pa lahko pričakujemo tudi danes, ko bo na luknjastem in močno popeskanem italijanskem asfaltu marsikaj odvisno tudi od športne sreče.

Avbelj in sovoznik Damijan Andrejka. Foto: osebni arhiv

Kakšne so bile vaše priprave pred relijem v Rimu?

Posebnih priprav za Rim ni bilo. Veliko smo se ukvarjali predvsem s finančnim načrtom, da smo ta nastop sploh lahko uresničili. Pred relijem sem odšel le nastavit sedež, dodatnih testiranj dirkalnika pa nisem imel.

Kdaj in zakaj ste se sploh odločili za nastop na tem reliju?

Že pred obdobjem epidemije s koronavirusom, ko smo načrtovali nastope v italijanskem pokalu IRC, smo imeli v načrtu tudi nastop na enem izmed relijev evropskega prvenstva. Prav dirka v Rimu je bila še najlažje izvedljiva. Nekoliko zdaj poznam tudi že italijanski asfalt in vsaj za zdaj je to edini reli za EP, ki si ga lahko privoščimo.

V okviru katerega moštva nastopate?

Še vedno sva tu le jaz in Miro Marinšek. Imava vsak svoje ideje, letos sva naredila spet korak naprej. Skupaj sodelujeva že celo kariero in bomo videli, kje se bo vse skupaj končalo. Tokrat pa ne vozim dirkalnika ekipe Xmotors, temveč škodo fabio R5 evo moštva RB Motorsport.

Slovenca tokrat vozita dirkalnik ekipe RB Motorsport. Foto: osebni arhiv

Mnogi vajini tekmeci že poznajo reli v Rimu, vidva sta tu novinca. Koliko informacij o reliju sta imela?

Trase nisem poznal, za naju z Damjanom je pač tu vse na novo. S tem se morava sprijazniti. Nekaj posnetkov hitrostnih preizkušenj sem našel na internetu, a spet je bilo tega precej malo. Bo pa že prva sobotna hitrostna preizkušnja zelo zahtevna.

Kakšni so vtisi po včerajšnjem testu in kakšen ritem dirkanja pričakujete danes?

Mislim, da bo šlo od samega začetka na polno. Paziti bo treba tudi na gume, saj je en krog treh hitrostnih preizkušenj pred servisom dolg okrog 50 kilometrov. Uvodna preizkušnja je zelo luknjasta, velika je nevarnost za predrte gume. Konkurenca je res zelo številčna, in da sem se uspel na testu shakedown pripeljati na peto mesto, je to zame izjemen rezultat. Ogromno je bilo na cesti peska, veliko grbin, zelo neravnih odsekov. Težko je napovedovati rezultat. Ciljal sem na prvo deseterico. Reli bo dolg, treba se bo boriti, voziti tudi pametno.

Reli poteka tudi v znamenju ostrih ukrepov proti širjenju okužb s koronavirusom. Kako to čutite tekmovalci?

Vsi imamo ves čas nameščene obrazne maske, pred vsakim vstopom v servis nam merijo temperaturo. Prek posebne aplikacije organizator sledi, kje se nahajamo. Ukrepi so strogi in treba jih je spoštovati.

Kaj pa nadaljevanje sezone? So v načrtu dodatni nastopi v tujini, morda tudi v Sloveniji, kjer pa so v zadnjem tednu odpovedali dva glavna relija sezone?

Žal v Sloveniji res slabo kaže. Ciljal sem na nastop v Novi Gorici, kjer pa so reli odpovedali. Marsikaj bo odvisno od rezultata v Rimu in denarja, ki ga bomo imeli za nadaljevanje sezone.