Dacie so poceni avti, kako dolgo bo to še držalo?

Dacia v Evropi že vrsto let velja za avtomobilski hit, zaradi potrebne elektrifikacije pogonov in zniževanja izpustov ogljikovega dioksida pa bo v prihodnje pod preizkus prišla tudi dozdajšnja nizkocenovna politika te znamke.

Dacia je v minulem desetletju še utrdila svoje mesto na evropskem avtomobilskem trgu. Nizkocenovna Renaultova znamka, ki so jo sprva namenili predvsem vzhodnoevropskim trgom, je bila nato prodajno enako uspešna tudi v zahodnoevropskih državah. Avtomobili te znamke so pojem racionalnosti in tudi merijo na take kupce.

Njihova politika je jasna. To je uporabiti že amortizirane sisteme iz Renaultovih avtomobilov, ki jih lahko zato uporabijo za nižjo ceno. Delitev opreme in sistemov pa vendarle ne deluje le enostransko, saj ima na primer novi renault clio nekatere gumbe, stikala in prestavno ročico iz dacie duster.

Odlašali bodo karseda dolgo: elektrifikacija bi dacie podražila za okrog 10 odstotkov

Avtomobili pa bodo zaradi vseh novih zahtev glede zniževanja izpustov postali dražji, to še posebej velja za elektrificirane različice. Tak pogon bi Dacia lahko uporabila v roku treh let, je za Autonews Europe povedal Phillipe Buros, vodja Dacie v Evropi.

V povprečju elektrifikacija avtomobil podraži za tisoč ali 1.500 evrov. Pri cenovni politike Dacie pa to lahko pomeni podražitev za okrog 10 odstotkov. Zato bodo tudi z novimi elektrificiranimi pogoni odlašali tako dolgo, kot bo le mogoče.

Novi sandero bo predvidoma naslednja nova dacia. Za zdaj še ni znano, kdaj ga bodo predstavili. Kupci romunsko-francoskih avtomobilov te tudi lastniško držijo dlje časa, zato si tudi v vodstvu družbe lažje privoščijo počasnejše lansiranje novih modelov. Foto: Gašper Pirman

Številčnejših asistenčnih sistemov kupci niti nočejo

Renault ima električnega zoeja, letos bo tudi clio prvič dobil svojo hibridno različico. Vsi ti pogoni bodo sčasoma prišli tudi v romunske avtomobile. A da bi Dacia na trg poslala svojo različico zoeja, bi morala biti cenovna razlika podobna, kot je danes med cliom in sanderom.

V take spremembe bo vodstvo Dacie primorano zaradi regulativ Evropske unije, drugače pa je pri umeščanju varnostno-asistenčnih sistemov. Mnogih novejših sistemov kupci Dacie sploh ne zahtevajo, poudarja Buros. Zadovoljijo se že s klimatsko napravo, elektronskimi stekli in servo volanom. Vključevanje večjega obsega asistenčnih sistemov pa bi lahko podrlo zdajšnji poslovni sistem Dacie.

Kdaj novi modeli Dacie?

Lani ni Dacia predstavila nobene novosti in tudi letos bodo za sandera na slovenskem trgu ponudili kvečjemu nov paket opreme. Kdaj bo Dacia na ceste poslala novo generacijo katerega od svojih modelov, po besedah Burosa za zdaj še ni znano. To naj bi se zgodilo v naslednjih dveh letih, podrobnejših informacij pa ni želel razkriti.