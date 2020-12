Citroën predstavlja izjemne zgodbe edinstvenih ljudi

Oglasno sporočilo

Tako se je rodila zamisel o družbeno odgovornem projektu, pri katerem so v osrčju navdiha ravno ljudje. Njihove zgodbe spodbujajo k razumevanju raznolikosti v osebnem in profesionalnem življenju, olajšajo nove začetke in zaznamujejo zanimive poklice. Ulice so preplavili barviti plakati s portreti edinstvenih ljudi, ki živijo in ustvarjajo v Sloveniji, njihove zgodbe pa so predstavljene na Instagramovem računu @citroen.edinstveni. Spodbujajo mišljenje, da nas ravno to, da je vsak v nečem drugem dober, povezuje. Zato smo kot celota še bolj zanimivi.

Manca Berlec, glasbenica in ustvarjalka videovsebin

Biti edinstven v svetu, ki ga vsi barvamo po svoje, ima več odtenkov in pomenov. Najbolje je, da greš po svoji poti in izživiš svoje sanje. To pot je izbrala tudi Manca Berlec, ki s svojo vedro osebnostjo oživlja različne vloge, ki se jih loti. Svoj glas posoja risanim junakom v sinhroniziranih animiranih filmih, odlično popestri ekipo kanala Neki neki na YouTubu, navdušenje nad igričastvom pa izraža na svojem drugem tamkajšnjem kanalu Gaymerka. Kot glasbenica ima letos za seboj uspešen nastop na Emi in lahko se pohvali tudi s svojim prvim albumom Gola.

Noemi Zonta, longboarderka in ustvarjalka znamke Snappwear

Trenutki na rolki in srfu Noemi Zonta osrečujejo, dajejo ji občutek svobode, zagon za doseganje novih ciljev in premagovanje ovir. Takrat se odklopi in pozabi na ves svet. Gre za edinstven občutek, ki ji pomaga pri tem, da se stvari loteva s srcem. Njen konjiček iz otroških let je prerasel v službo v odraslosti, rolko pa zamenjal srf-skejt. Gre za novo disciplino rolkanja, pri kateri se simulira vožnja na valovih, zato je Noemi svoja poletja večinoma preživljala doma, zime pa na toplem, na razburkanih valovih. Ustvarja tudi svojo znamko nogavic za ljubitelje športov na rolki in starinske, retro mode — Snappwear.

Janez Cetin, prijatelj živali

Janez skuša doseči svoje poslanstvo s tem, ko se trudi ljudem in različnim institucijam dokazati, da so živali družabna bitja, sposobna dejavnih stikov z ljudmi. Ker se odzivajo na naša čustva in dejanja z neverjetno sočutnostjo, imajo za ljudi izjemne terapevtske učinke. Zaradi varnosti, ki jo živali občutijo ob Janezovi skrbnosti, mu svojo naklonjenost vračajo tako, da se z njim sprehodijo po Barju, središču Ljubljane ali celo po Zagrebu in Benetkah. Sam se dobro zaveda, da človek s čim drugačnim zlahka razburi okolico. Iz izkušenj je prepričan, da življenje človeku ponudi še boljše priložnosti, kadar se ne preda, četudi bi ga okolica želela pri njegovih sanjah in željah ustaviti.

Martin Golob, župnik in vloger

Biti prvi slovenski vloger med duhovniki je edinstven konjiček in del poslanstva širjenja pozitivnih vibracij ter oznanil med ljudi. Če je s tem vzor ljudem, je svoje poslanstvo dosegel, pravi. Čeprav se je odločil drugače kot njegovi vrstniki, ga osrečuje, da lahko kot župnik na poseben način pomaga ljudem. Še bliže jim je z vlogi, v katerih širi svoje poslanstvo in pozitiven pogled na svet.

Marija Lah, dežnikarica

Edina v Ljubljani in ena izmed dveh v Sloveniji, Marija Lah, opravlja edinstven poklic dežnikarice. Že 29 let se ukvarja s popravilom dežnikov v svoji delavnici na Trubarjevi ulici, ki jo je prevzela od očeta. Dežnikarstvo nikoli ni bil poklic, ki bi ga posebej načrtovala doseči, v delavnici se je znašla, ko je začela pomagati očetu in se od njega naučila te obrti. Marija svetuje vsem, naj kupujejo dobro blago in ga, če se pokvari, dajo popraviti, pa ne samo dežnikov. Izkoristimo vsako priložnost, da razbremenimo okolje, pravi – s takim odnosom bomo življenje v barvah uživali še dlje.

Simon Mihorič, pasji oče in zagovornik živali

V življenju si to, za kar se boriš. Simon Mihorič je človek s srcem za živali, ki predano vodi društvo Srce za bulle. V življenju je rešil že več kot 22.000 zanemarjenih in zapuščenih živali, največ med njimi je bilo psov. Začelo se je z reševanjem pitbulov in še danes se zavzema za boljše razumevanje te pasme, za katero pravi, da je diskriminirana že samo zaradi videza. Ljudje dojemajo Simona v podobi reka “ne sodi knjige po platnicah”. Kljub vsemu gre vselej po svoji poti in vedno gleda na pozitivno stran.

Faila Pašić Bišić, zagovornica neprivilegiranih in direktorica dobrodelnega društva UP Jesenice

Faila Pašić Bišić ne pusti, da bi stereotipi družbe prekrižali njeno začrtano pot. Pravi, da v edinstvenosti ni prostora za strah. Biti glas tistih, ki si morajo šele izboriti svoje, mnogim že ob rojstvu v zibelko zapisane pravice, zanjo pomeni biti edinstven. Vse, kar počne – od izobraževanja in svetovanja do opogumljanja družbeno ranljivih priseljenk — počne zato, da bi bil svet boljši in pravičnejši.

Ajk Širca, ulični bobnar

Ko v življenju najdeš ventil, s katerim sprostiš vse pritiske in skozi čas nabrano negativnost — takrat najdeš srečo, pravi Ajk. Z igranjem na bobne se odklopi od stvarnega sveta in priklopi v svojega edinstvenega. Po razpadu glasbene skupine, v kateri je igral, je Ajk začel bobnati sam. Spremenilo se je le to, da zdaj igra na prostem. Na ulici, ob cesti, na poljih, ob kolesarskih ter tekaških maratonih, povsod, kjer mimoidočim lahko dan obarva na bolje.

Rami Murad, prvi arabski kuhar v Sloveniji

Rami Murad je svojo edinstveno zgodbo v Sloveniji začel pisati pred 16 leti. Takrat se je, sicer z diplomo iz arhitekture, iz Sirije odpravil pomagat bratrancu pri delu v lokalu na Trubarjevi ulici v Ljubljani, ki še danes slovi po dobrem falaflu. Prepričan je, da je arabska kulinarika neskončen in pisan raj za ustvarjalne duše — zato ima danes v Kamniku, kjer živi z družino, svojo restavracijo, v prostem času pa pripravlja tudi kuharsko knjigo o arabskih jedeh v slovenskem jeziku.

Janža Dolinšek, oblikovalka keramike

Čeprav se sliši popolnoma klišejsko, je Janžin konjiček tudi poklic. Kmalu zatem, ko je zapustila delovno mesto, ki je ni veselilo, je obiskala delavnico oblikovanja keramike pri Hani Karim. Ta je prav kmalu postala njena prva mentorica, Janža pa njena vajenka. Odprl se ji je nov svet — in ni videti, da bi ji ustvarjalnega zagona kaj kmalu zmanjkalo. Kot oblikovalka uporabne keramike ustvarja v svojem studiu JNŽ in v domačem kotičku dnevne sobe.

Naročnik oglasnega sporočila je Citroën.