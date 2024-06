Citroen C3 aircross: priljubljen tudi v Sloveniji, zdaj celo s sedmimi sedeži #foto

Citroen je razkril novo generacijo modela C3 aircross, ki je postal večji in celo z možnostjo sedmih sedežev, ohranil pa je širok spekter pogonov od klasičnih bencinskih in hibridnih do polno električnih pogonov.

Novi C3 aircross je dolg 4,39 metra, kar je 23 centimetrov več kot do zdaj. Podaljšali so mu medosno razdaljo (2,67 metra) in tako lahko v zadek vstavili še dva dodatna sedeža. Oba je mogoče posamično zložiti. Prostornost je zasilna, namenjena bosta predvsem otrokom in odraslim za krajše vožnje.

Pri petsedežni različici znaša prostornina prtljažnika 460 litrov. Pri Citroenu napovedujejo dolga zadnja stranska vrata, kar bo olajšalo vstop za potnike.

Foto: Citroën

Med osnovnim in električnim “le” osem tisoč evrov razlike

Z novo generacijo se C3 aircross seli na povsem novo platformo, ki bo znotraj koncerna Stellantis omogočila kar 13 sorodnih modelov sestrskih avtomobilskih znamk. Oblikovno je avtomobil zdaj bolj usmerjen proti športnim terencem kot do zdaj.

V Franciji bo osnovni C3 aircross z 1,2-litrskim trivaljnikom stal slabih 20 tisoč evrov (19.400). Za blagi hibridni pogon bo treba odšteti 25.500 evrov, za polno električno različico 27.400 evrov. Razlika med blagim hibridom in električno različico je torej presenetljivo majhna.

Zapeljal bo v zelo konkurenčen razred

Moč osnovnega bencinskega motorja znaša 75 kilovatov (100 “konjev”), pri 48-voltnem blagem hibridu moč naraste na 100 kilovatov (136 “konjev”). Električno različico bo poganjal 83-kilovatni elektromotor, kapaciteta baterije pa bo 44 kilovatnih ur. Baterije so tipa LFP, kar pomaga pri nižji ceni, njihov dobavitelj pa je Svolt. Sodeč po standardu WLTP bo znašal doseg do okrog 300 kilometrov. Naknadno sledi še različica z večjo baterijo (54 kilovatnih ur), kar bo uradni doseg povečalo še za okrog sto kilometrov. Moč polnjenja pri DC znaša do 100 kilovatov, pri klasičnem AC pa do 11 kilovatov.

Tekmecev za C3 aircross je v največjem evropskem avtomobilskem segmentu veliko. Pri Citroenu so na razkritju izpostavili najprej sestrsko opel frontero, nato kitajskega MG ZS, pa tudi dacio duster in prihajajočo obuditev renaulta 4.

