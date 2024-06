Do 1. julija bo treba za liter neosvičenega bencina plačati 1,445 evra, za liter dizla pa 1,455 evra.

Liter neosvičenega bencinskega goriva se je tako pocenil za 2,8 centa na liter, kar pri 50-litrski posodi za gorivo znaša 1,4 evra. Pri dizlu je pocenitev manjša in sicer 0,8 centa na liter.

Če ne bi regulirali bencina, bi po ocenah Ministrstva za okolje in prostor, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter 95-oktanskega bencina plačati okoli 1,507 evra na liter. Pri dizlu bi ta cena znašala okrog 1,53 evra.