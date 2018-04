"Če pozimi nisi nič na motorju, izgubiš stik z motoristično realnostjo"

Denis Osenjak je z motorji povezan zasebno - prvega je dobil zelo zgodaj v življenju - in službeno, kjer pet leta dela kot reševalec na motorju. Foto: Ana Kovač

Priprave na motoristično sezone bi morale biti obvezne prav za vsakega motorista. Le tako lahko varno začne nizati najbolj spektakularne serpentine, po katerih hrepeni vsak zagrizen motorist. Naš sogovornik Denis Osenjak, izkušen motorist, ki že pet let dela kot reševalec na motorju, prisega na vsakoletne tečaje varne vožnje na Vranskem, kjer "spoznaš svoje zmogljivosti in preizkusiš motor". Njegova strast so meditativne vožnje s potovalnim motorjem, kjer pozabi na stres v službi in le uživa v "easy-riderski" svobodi. Velika razlika med motoristi je tudi v tem, s kakšnim namenom se odpravijo na vožnjo. Kot pravi Denis: "Na motor moraš s pravim namenom, ne zato da se zdivjaš. V tem primeru si že na začetku v precej slabšem položaju."

Ljubezen do motorjev se mu je v srce usidrala že pri treh letih, ko je dobil svoj prvi motor. Sicer ne prihaja iz motoristične družine, je pa strast do motorjev prenesel na svojega očeta. Letos se je s kolegi na prvo vožnjo podal v Mirno Peč na blagoslov motorjev.

Kaj vam kot motoristu pomeni vožnja z motorjem?

Foto: osebni arhiv Denis Osenjak Že od majhnega sem motorist. Pri treh letih sem dobil svoj prvi motor in od takrat je moje življenje tesno prepleteno z motorji. Vožnja z motorjem mi pomaga sprostiti stres, ki se nabere v času službe. Pomeni mi sproščanje, zadovoljstvo, ne gre za dirkanje. Veliko mi pomenita vožnja po vseh pravilih in veter v laseh.

Kje se raje vozite, v mestu ali po deželi?

Motoristi vedno iščemo zanimive ovinkaste ceste. V okolici domačega kraja že vse dobro poznam, sicer pa se rad odpravim na razne gorske prelaze, kjer me čakajo lepe, predvsem pa prazne ceste. Na bolj preglednih ovinkih si lahko na dokaj varen način damo duška.

Verjetno tudi dopust preživljate na motorju?

Enkrat letno grem z motorjem na daljše potovanje ob Jadranu. Letos bova s prijateljem prevozila vse italijanske prelaze do Švice, dotaknila se bova tudi Francije in se po avstrijski strani odpravila nazaj. To bo od šest- do sedemdnevna tura. Dolge vožnje po serpentinah si želi vsak motorist.

Kaj je treba spakirati, da bo dopust prijeten, vožnja pa varna?

Zdravstveni delavci brez kompleta prve pomoči ne gremo nikamor. S seboj imamo osebna zdravila, zaščitno in rezervno opremo, pijačo, okrepčila, osnovni komplet orodja z različnimi ključi in izvijači. Sam vedno poskrbim za zavarovanje motorja z asistenco, ki te lahko reši v primeru okvar in neprijetnih situacij. Popraviti znam osnovne stvari, edini problem je elektronika, ki tudi serviserjem predstavlja veliko težavo.

Preden gremo na pot, moramo preveriti profil in tlak pnevmatik in jih po potrebi napolniti, preverimo delovanje smerokazov in luči, redno pa spremljajmo tudi izrabljenost zavornih ploščic, količino hladilne tekočine ter olja v motorju in menjalniku.

Prvi pogoj, da se vsaka vožnja zaključi varno, je, da smo dobro fizično in psihično pripravljeni ter da se redno udeležujemo treningov varne vožnje. Foto: Ana Kovač

Kako pa je najbolje poskrbeti za izvrstno motoristično kondicijo – koncentracijo, ravnotežje?

Zelo pomembno je, da vse leto skrbiš za odlično fizično kondicijo. Če je nimaš, potem psihično preveč trpiš. Redno hodim v fitnes, igram nogomet in se ukvarjam tudi z drugimi športi. V službi vsako leto aprila organizirajo tečaj varne vožnje na Vranskem, kjer imamo svoje mentorje. Treniramo na poligonu in drugih terenih ter na različnih, tudi terenskih motorjih. Tako se dodatno pripravimo na uradni začetek motoristične sezone v službi, ki se začne 1. maja.

Česa se motorist nauči na tečaju varne vožnje na Vranskem? Vsem motoristom zelo priporočam udeležbo na tečaju varne vožnje na Vranskem. Tako tečaji kot inštruktorji na Vranskem so res prvovrstni. Če pozimi nisi nič na motorju, zgubiš stik z motoristično realnostjo. Na tečaju se spet zliješ z motorjem, spoznaš svoje zmogljivosti in preizkusiš motor ter ponoviš pravilno zaviranje. Kdor misli, da se bo na začetku sezone samo usedel na motor in se odpeljal, se moti. Na motor se moraš vsakič znova navaditi.

Tečaj omogoča spoznavanje pravilnih reakcij v najbolj neprijetnih trenutkih. Ste se sami že znašli v neprijetni situaciji?

Vsak motorist večkrat doživi kakšno neprijetno okoliščino, na katero se mora znati pravilno odzvati. Sam sem jih doživel tako v službi kot zasebno. Na srečo sem vedno dobro odreagiral. Enkrat sem na neurejeni makadamski poti z motorjem zdrsnil, ampak sem šel tako počasi, da ni bilo nič. Treningi varne vožnje na Vranskem so res zlata vredni.

"Na motor moraš s pravim namenom, ne zato da se zdivjaš"

Od tega, s kakšnim namenom se odpravimo na motor, je odvisno, ali bomo prispevali k varnim razmeram v prometu. Foto: Ana Kovač

Na cestišču so pogosto razne ovire. Kako naj ravna motorist, če nenadoma naleti na oviro na cesti?

Foto: osebni arhiv Denis Osenjak Težko dam splošni napotek, ker se moraš sproti prilagajati cesti in razmeram. Stalno moraš imeti v glavi, kako se boš rešil iz neke situacije. Inštruktorji na Vranskem nas vedno učijo, da moraš imeti pravilno usmerjen pogled iz ovinka, proti pravilnemu izhodu. Le tako bo motor šel v pravo smer. Če je tvoj pogled usmerjen v drevo, bo šel tudi motor v drevo. Zelo pomembna sta mišljenje v glavi in pogled.

Glava mora biti čista in osredotočena na vožnjo. Nekaj štejejo izkušnje, predvsem pa je pomembno, da greš na motor s pravim namenom. Če greš na vožnjo z namenom, da se zdivjaš, je že izhodišče slabo.

Kakšne pa so značilnosti vožnje po makadamu?

Tam so koncentracija in izkušnje še toliko pomembnejše, saj motor na takšni podlagi zdrsava. Tehnika vožnje je malce drugačna, zato moraš v glavi preklopiti, da ne voziš po asfaltu.

O vožnji v skupini

Vožnja v skupini ima za veliko motoristov poseben čar, a se je na takšne vožnje treba še posebej skrbno pripraviti. Foto: Ana Kovač

Zelo priljubljene so vožnje v skupini. Kaj morajo paziti motoristi v skupini?

Foto: osebni arhiv Denis Osenjak Prvi v skupini je vodja. Ponavadi je to najbolj izkušen motorist, ki mora znati voditi skupino in ki mora dovolj zgodaj nakazovati smer vožnje. Po mojih izkušnjah se najbolje obnese, da vedno spremljamo pred seboj vozečega motorista, hkrati pa tudi šefa kolone. Voziti moramo zamaknjeno levo – desno, na enaki razdalji. Vodja ne sme po nepotrebnem pospeševati ali zavirati. Optimalna skupina je do šest oseb. Pomembno je, kakšni so motoristi v skupini, tudi pot ni primerna za vsakega. Vodja mora prilagoditi pot, hitrost in tempo najšibkejšemu členu v skupini.

Med vožnjo v skupini moraš biti osredotočen na skupino, promet in druge udeležence v prometu. Tvoje misli morajo biti povsem osredotočene.

Na kaj morajo biti pri nakupu motorja pozorne motoristke?

Paziti morajo, da dosežejo tla, da lahko držijo fiksno držo, predvsem pa da kupijo motor, primeren svojim sposobnostim. Nekdo, ki ne obvlada cestnega motorja, si ga ne sme kupiti kar takoj, ampak mora napredovati postopoma. Treba se je sproti učiti. Imel sem srečo, da sem rasel skupaj z motorji.

Še nekaj napotkov izkušenega motorista za varnejšo vožnjo: Na stopalko se stopa s prsti.

Priporočam izbiro motocikla z ABS zavorami, ki so optimalne v vseh razmerah.

Pomembna je drža na motorju. Vsak motorist si poišče najudobnejši položaj med vožnjo. Sedeti mora tako, da lahko v vsakem trenutku pravilno odreagira.

Motorist ne sme sedeti preveč sproščeno, drža naj bo aktivna.

Poleti ni nobenih bližnjic

"Poleti ni bližnjic," je prepričan Denis Osenjak, ki prisega na prozoren vezir, absolutno pa svetuje uporabo popolne motoristične zaščitne opreme. Foto: Ana Kovač

Kaj svetujete pri oblačilih poleti, ko vročina še posebej pritiska prav na motoriste?

Foto: osebni arhiv Denis Osenjak Poleti ni bližnjic, vroče ti je na vsak način. Vseeno je obvezna uporaba vse zaščitne opreme. Ne moreš iti na motor v majici, čeladi in natikačih. Nujne so rokavice, primerna obutev. Obstajajo različni materiali, ki so bolj ali manj zračni.

Glede sončnih očal – prisegam na prozoren vezir, ki se pri meni najbolje obnese. Na hitro menjavanje senc in sonca se nekako navadiš in se naučiš predvidevati.

Poseben problem so gotovo poletni nalivi. Kako med njimi in po njih voziti varno?

Foto: osebni arhiv Denis Osenjak Za to imamo s seboj vedno dežno obleko. Večkrat smo že bili mokri, to ni nič hudega. Le bolj previden moraš biti glede pospeševanja in zaviranja.

Kako je s kulturo vožnje pri nas?

Glede na statistiko bi rekel, da se kultura vožnje ne izboljšuje. Umrljivost in poškodbe motoristov naraščajo. Vzrok je vedno večje število motorjev, ki so vedno bolj zmogljivi, težje vodljivi, ceste so slabo vzdrževane.

Če nisi res izurjen, se lahko hitro poškoduješ, zdrsneš, pa tudi smrtno ponesrečiš. Velikokrat sem že opazil, da se nekdo na motor odpravi prvič po več desetletjih.

Tudi če 20 let ni vozil motorja, meni, da je še vedno motorist. To ni res, saj se je v 20 letih spremenilo vse, tudi telo ni več isto, motorji so nekaj čisto drugega. Problem je v glavah. Če motorist nima urejene glave, je hitro v težavah.