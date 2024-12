BYD je v začetku leta napovedal izdelavo šestih lastnih tovornih ladij za prevoz avtomobilov (“ro-ro”) in zdaj so splovili drugo. Imenuje se Changzhou, ki je trenutno na poti iz Kitajske v Evropo. Ladja je dolga skoraj dvesto metrov (199,9 m) in lahko pelje do sedem tisoč avtomobilov. Ko ni natovorjena, je masa ladje 18 tisoč ton, pluje pa pot zastavo Liberije.

Na prvi plovbi je na ladji Changzhou skoraj pet tisoč vozil BYD, ki kot največji kitajski proizvajalec avtomobilov izdeluje le povsem električne in priključno hibridne avtomobile.

Prvo svojo ladjo je BYD na morja poslal letos januarja, a ladje explorer no.1 še niso namensko izdelali, temveč so jo kot edini uporabnik le najeli pri ladijski družbi Zodiac Maritime. Septembra so nato izdelali prvo lastno ladjo z imenom BYD Hefei in se imenuje po istoimenski tovarni. Enako velja tudi za primer ladje Changzhou.

Letos globalno 40-odstotna rast prodaje, a ne še v Evropi

BYD je letos do konca novembra prodal 3,7 milijona avtomobilov, kar je 40 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Na druge celine so izvozili slabih 31 tisoč avtomobilov. Letos so prvič v enem četrtletju prodali več kot milijon avtomobilov in v tem obdobju (julij-september) na globalni lestvici prehiteli Ford in postali šesti največji proizvajalec avtomobilov.

V Evropi, kjer namerava BYD že prihodnje leto končati gradnjo prve tovarne na Madžarskem, prodajno za zdaj kitajsko podjetje še nima pomembnejšega rezultatskega preboja.

Foto: BYD

