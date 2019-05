Bizaren ukrep: pijani vozniki po nov izpit v mrtvašnico

V Moldaviji so začeli izvajati nov program, s katerim želijo omejiti število pijanih voznikov. Vsem grešnikom, ki so zaradi vožnje pod vplivom alkohola izgubili vozniško dovoljenje, bodo ponudili možnost, da to pridobijo nazaj, če bodo v mrtvašnici pomagali umivati trupla.

Moldavska vlada se je odločila za nenavaden način odstranjevanja pijanih voznikov s cest.

Lahko rezultate prinesejo le bizarni ukrepi?

Program, ki so ga v tej vzhodnoevropski državi potrdili že lani, voznikom ponuja možnost odpuščanja in dodatnega izobraževanja glede vožnje pod vplivom alkohola. Vozniki, ki so izgubili svoje vozniško dovoljenje, ker so za volan sedli pijani, se lahko zdaj vključijo v nov program in pridobijo nazaj svoje vozniško dovoljenje.

Pred tem morajo plačati 4.000 moldavskih levov (200 evrov) in prostovoljno opravljati naloge v lokalni medicinski ustanovi. Morda se zdi 200 evrov malo, a treba je upoštevati, da povprečna plača v Moldaviji znaša približno 300 evrov.

Tri mesece v mrtvašnici

Ob plačilu voznika sprejmejo na trimesečni tečaj, na katerem opravi dvanajst različnih nalog. Ker tečaj "rehabilitacije" poteka v medicinskih ustanov, morajo grešniki pomagati pri oskrbi poškodovanih v prometnih nesrečah ali v bolnišnični mrtvašnici. Kot poroča tamkajšnji medij Publika, je program v mestu Kišinjev pred kratkim opravilo šest moških, ki so morali pomagati v mrtvašnici. Med njihove naloge je spadalo tudi umivanje trupel pred obdukcijami ter premeščanje trupel v shranjevalne predale. Sodelovati so morali tudi pri obdukcijah ter pomagati odstranjevati urin in blato.

"Že samo vonj in pogled na truplo sta velik psihološki udarec za posameznika," je za Publiko dejal Valeriu Savciuc, direktor centra za forenzično medicino.

Po opravljenem programu še enkrat na vozniški izpit

Od šestih moških je eden obupal že po nekaj minutah, preostalih pet pa bo moralo, kljub uspešno opravljenem programu, ponovno opraviti vozniški izpit. "To me je spodbudilo k odločitvi, da ne bom več pil alkohola. Niti kapljice več v vsem mojem življenju, ker nikoli več ne želim iti tja. Kar vidiš v mrtvašnici, je kot lekcija za življenje," je dejal eden izmed udeležencev programa.

"Da to dosežemo, moramo za discipliniranje teh ljudi uporabiti skrajne ukrepe. Tako se lahko ponovno socializirajo in postanejo bolj disciplinirani v prometu. Tako spoznajo, v čem je težava in kako so prišli v ta položaj, ter tega ne ponovijo več," je dejal Andrej Lavorši, vodja državne družbe za pogojne izpuste.