Avtomobilisti se držijo za glavo: EU bi jih stisnila v kot

Avtomobilska industrija spada v Evropski uniji (EU) med glavne gospodarske panoge. Posredno in neposredno zaposluje 13,3 milijona ljudi, kar je dobrih šest odstotkov zaposlene populacije v EU.

Povprečni izpust CO2: v devetih letih s 95 na 52 gramov na kilometer?

Do leta 2021 mora povprečni izpust CO2 za floto posameznega avtomobilskega proizvajalca pasti na 95 gramov CO2 na prevoženi kilometer. Do leta 2030 bodo morali to raven znižati še za od 15 do 30 odstotkov. Okoljski odbor v Evropskem parlamentu je zdaj pripravil celo predlog, da bi do leta 2025 to raven znižali za 20 odstotkov, do leta 2030 pa za kar 45 odstotkov.

To pomeni, da bi lahko povprečni izpust posameznega proizvajalca takrat znašal le še okrog 52 gramov CO2 na prevoženi kilometer. Tako vrednost danes izpolnjujejo le avtomobili z električnim in priključno-hibridnim pogonom.

Prodaja električnih avtomobilov v Evropi hitro raste, a predstavlja zelo majhen delež celotnega avtomobilskega trga. Tudi ponudba vozil s pravim dosegom in praktičnostjo je za zdaj še zelo omejena. Foto: Gregor Pavšič

Bomo priča agresivnemu uvajanju električnih vozil?

Avtomobilski proizvajalci in večji dobavitelji se takim ostrim zahtevam upirajo. Sledenje tem ciljem bo mogoče le z agresivnim uvajanjem električnih avtomobilov, kar pa lahko prinese občutno zmanjšanje delovnih mest.

Po njihovih navedbah tudi kupci niso pripravljeni plačati višjega zneska za električno vozilo, če zanj ne dobijo ustreznih olajšav in subvencij. Opozarjajo tudi na infrastrukturo polnilnic, ki še ni dovolj razvita.

EU bi sicer uvedla kreditni sistem, ki bi opogumljal proizvajalce k razvoju električnih vozil. Za prekoračitev izpustov CO2 bodo uvajali tudi visoke finančne kazni. Raven toplogrednih plinov želijo v EU do leta 2030 znižati za 40 odstotkov v primerjavi z ravnjo leta 1990.

Evropa električne avtomobile prodaja slabo, ZDA (Tesla) veliko bolje

Priključni avtomobili danes v Evropi še nimajo dvoodstotnega tržnega deleža, električni pa ne predstavljajo še niti enega odstotka celotnega avtomobilskega trga. Na drugi strani primer Tesle v ZDA, kjer so prodali že od 90 do 100 tisoč modelov 3, kaže na določeno zanimanje za tovrstne avtomobile.

V Evropski komisiji bodo o strožjih predlogih glasovali prihodnji mesec. Desnosredinska Evropska ljudska stranka, ki ima večino v parlamentu, po poročanju Reutersa podpira strožja merila za nove avtomobile.