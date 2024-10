Avtomobili brez logotipa znamke, baterija z garancijo milijon kilometrov #foto

Avtomobilski modeli, kaj šele znamke, zavoljo novih lastnikov redko spremenijo imena. To se zdaj dogaja s korejskim SsangYongom, ki tudi v Sloveniji postaja KG Mobility. Na ceste so vrnili tivolija, pripeljali pa tudi zanimivega električnega EVX - garancija za baterijo znaša kar milijon kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič Vsaj še nekaj mesecev (ali pa morda tudi let) bodo po slovenskih cestah vozili avtomobili, ki na svojem sprednjem delu ne nosijo klasičnega logotipa znamke. Ta je zelo diskretno, kdor ga sploh prepozna, viden na platiščih. Na avtomobilu pa so jasno napisana imena modelov.

Gre za avtomobile korejske znamke SsangYong, ki se je z novimi lastniki - leta 2022 jo je prevzela velika korejska družba KG Mobility - preimenovala v KGM. Vsaj trenutno v Sloveniji znamka uradno še deluje pod oznako KGM Ssangyong. Nekoč znana po svojih robustnih terencih, je zdaj bolj usmerjena v nekoliko bolj urbana vozila s trendovskimi potezami športnih terencev. Ob pogledu na logotip znamke bo marsikdo pomislil na še eno izmed novodobnih kitajskih znamk, a oblikovno je to več kot očitno avtomobil s korejskega polotoka - predhodniki SsangYong, takrat še podejtje Ha Dong-Hwan Automobile Manufacturing, so s svojim avtomobilskim delom začeli že leta 1954,.

Foto: Gregor Pavšič

Vrača se bencinsko gnani tivoli, čigar ključen adut bo predvsem cena

Novost za KG Mobility SsangYong je povratek tivolija, ki so ga v Sloveniji pred leti že prodajali. Avtomobil je oblikovno le prenovljen, zato večjih sprememb ne prinaša. To bo za Korejce adut v evropskem razredu kompaktnih športnih terencev in križancev, kjer bo med ključnimi aduti tivolija predvsem njegova cena. Ta v Sloveniji trenutno znaša 22 tisoč evrov, kar je tudi končna cena, saj trgovci ponujajo le en paket opreme. Dodatna možnost je le še samodejni menjalnik, ki stane še 1.500 evrov.

Tivolija poganja neelektrificiran pogon. To pomeni 1,5-litrski turbobencinski motor (120 kW, 280 Nm), ki ustreza okoljskim standardom Euro 6D.

Avtomobil je sicer dolg 4,22 metra, izstopa pa njegova širina 1,81 metra, ki je nadpovprečna za ta razred. Omeniti velja tudi 427 litrov prostornine v prtljažniku.

SsangYong je za tivolija leta 2015 ime povzel pri istem viru kot tudi istoimenski ljubljanski park. To je namreč mesto Tivoli v bližini Rima, ki slovi po vrtovih v vili dEste, znanih po svoji kulturni dediščini in lokaciji. Poleg ljubljanskega Tivolija (park) in korejskega avtomobila so navdih na podoben način našli tudi za park Tivoli v danskem Kobenhavnu.

Foto: Gregor Pavšič

Druga zanimiva novost je električna različica športnega terenca torres, ki nosi oznako EVX. Ta 4,7 metra dolg športni terenec nudi veliko prostora, tako za potnike kot tudi v prtljažniku. Motor je 152-kilovatni, baterija pa ima kapaciteto 73 kilovatnih ur.

Proizvajalec baterije je BYD, sicer tudi največji kitajski proizvajalec avtomobilov. Zanimiv podatek velja za garancijo te baterije - proizvajalec namreč jamči, da bo imela po milijon kilometrih še vsaj 70 odstotkov svoje kapacitete.

Po pričakovanju moč polnjenja baterije ni prav visoka (največ do 120 kilovatov), bo pa v praksi zanimivo preizkusiti realen doseg tako velikega športnega terenca. Po podatkih WLTP bi moral kombiniran doseg znašati do 462 kilometrov.

Če bi se v praksi res približal meji od 350 do 400 kilometrov, bi bil to odličen podatek za tako velik in prostorsko uporaben avtomobil, ki jima za nameček še zelo vpadljivo ceno - ta v Sloveniji, resda akcijska, a trenutno edina obstoječa, za EVX znaša nekaj več kot 36 tisoč evrov. Z upoštevanjem subvencije tako električni torres v Sloveniji lahko stane pod mejo 30 tisočakov.