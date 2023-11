Novo v Sloveniji: po cestah vozi brez logotipa znamke #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Gregor Pavšič Južnokorejska avtomobilska znamka ima za sabo že burno pot, ki se je pod imenom Ha Dong-Hwan Motor začela že leta 1954. Pozneje se je znamka preimenovala v Dong-A Motor (leta 1977) in enajst let pozneje v SsangYong. Od takrat je bila že pod lastništvom skupine korejskega Daewoo, kitajskega SAIC in indijske Mahindre.

Zdaj so njeni lastniki spet Korejci, in sicer družba KGm Group, katere avtomobilska veja se imenuje KG Mobility. Tako naj bi se imenovala tudi znamka avtomobilov, a vsaj za zdaj teh tektonskih premikov ni. SsangYong se poskuša spet resneje umestiti na evropski trg in prav tako tudi v Sloveniji, kjer trgovci morda že prihodnje leto ciljajo na enoodstotni tržni delež. Tako želijo leta 2024 prodati okrog 400 vozil, letos naj bi na ceste zapeljalo kakih sto ssangyongov.

Športni terenec torres, ime je dobil po pokrajini Torres del Paine v Patagoniji, je že nastal pod novim lastnikom. Na sprednjem delu vozila ni klasičnega logotipa znamke, prav tako ne zadaj. Videti je mogoče le napis modela. Ker gre za precej velik športni terenec, ki je dolg 4,7 in širok 1,89 metra, bo brez klasičnega logotipa na cesti zagotovo vpadljiv. Ssangyongov logotip je svoje mesto obdržal le na volanu.

Torresa zaznamujejo precej oglate linije in videz klasičnega športnega terenca. V notranjosti ni prav nič staromoden. Že volanski obroč je nekoliko posebne oblike, enako velja tudi za merilnike pred voznikom. Na sredinski konzoli je nepogrešljiv digitalni zaslon. Na zadnji klopi je pričakovano veliko prostora, enako tudi v prtljažniku - njegova prostornina je od 703 do 839 litrov, če ne upoštevamo prtljažnega dna.

En motor in tudi štirikolesni pogon, ki stane tri tisočake

Edina pogonska možnost je 1,5-litrski bencinski motor GDI, ki je povezan s šeststopenjskim ročnim ali samodejnim menjalnikom. Moč motorja je 120 kilovatov (163 "konjev"). Prav tako je zgleden nabor varnostno-asistenčnih sistemov, za doplačilo tri tisoč evrov je na voljo tudi štirikolesni pogon. Oddaljenost od tal je 19,5 centimetra, torresa pa je mogoče zapeljati v 30 centimetrov vode in premagati 28-stopinjski naklon.

Brez upoštevanega rednega popusta (pri nekaterih različicah 3.100 evrov) se cene za torresa začnejo pri 35 tisoč evrih. Samodejni menjalnik ceno poveča za dva tisoč, štirikolesno gnani pogon pa za tri tisoč evrov. Redna cena za polno opremljenega bo znašala okrog 45 tisoč evrov, cene za opremljene s srednjim paketom opreme pa se gibljejo okrog 42 tisoč evrov.

Prihodnje leto v Slovenijo 80 torresov?

Tekmecev je dokaj veliko, dva neposredna sta nissan X-trail in hyundai tucson. Prav tako je blizu jeepa compassa, toyote RAV4 in subaru foresterja. Med ciljanimi 400 prodanimi ssangyongi jih bo prihodnje leto predvidoma okrog 80 torresov. Proizvajajo jih v Koreji, čakalna doba za vozila mimo zaloge pa bo znašala od treh do štirih mesecev.

