Avtomobil, ki da misliti in kaže na zanimive spremembe #foto

Audi je prenovil in preimenoval svojega električnega športnega terenca, ki na podlagi izkušenj lastnikov zelo dobro riše novo prihodnost premijskega razreda. Električni pogoni imajo tam že zdaj tretjinski delež, z večjimi baterijami pa so veliko manjše tudi skrbi o dosegih.

Audi je ob prihodu prenovljenega Q8 e-tron a, ta se je prej imenoval e-tron quattro, na slovenski trg postregel z več zanimivimi številkami. Trg novih avtomobilov je od leta 2018 kar strmo upadel, samo od leta 2019 za 36 odstotkov. Leta 2019 so trgovci prodali 69 tisoč avtomobilov, lani še 44 tisoč.

Istočasno se je v tem obdobju začel na noge postavljati tudi trg električnih vozil. Pred obdobjem korone so letno prodali med 800 in 900 avtomobili, lani je izkupiček prvič že presegel mejo dva tisoč avtomobilov. Kljub temu pa je delež električnih vozil še dokaj nizek. V prvem četrtletju lanskega leta je bil 4,5-odstotni, letos je poskočil na 8,5 odstotka.

Audi med premijsko konkurenco vključuje tudi Teslo

Premijski trg avtomobilov pa je vendarle nekoliko drugačen. Od leta 2019 do konca lanskega leta je prodaja upadla le za osem odstotkov. Upad se je zgodil predvsem v letu 2020, in sicer z več kot pet tisoč na le še slabih štiri tisoč prodanih vozil, nato pa se je prodaja v zadnjih dveh letih spet vzpenjala.

Letos je v prvem četrtletju na vrhu Audi s 25-odstotnim deležem, precej tesno mu sledita BMW in Mercedes, tudi Tesla pa s skoraj 20-odstotnim deležem na trgu ne zaostaja mnogo. Petouvrščeni Volvo ima 5,2-odstotni delež, kar jasno pokaže, v kakšni prednosti so prve tri nemške in dodatna ameriška znamka. Pri tem je zanimivo, da Teslo med premijske znamke uvrščajo neposredno pri Audiju.

Foto: Audi

Foto: Audi

Električni tržni delež v premijskem segmentu je višji

Ta vključitev, resnici na ljubo, vpliva tudi na podatke o premijskem trgu, ko je govora o deležu električnih vozil. Ta je namreč mnogo višji kot na vsem trgu in je letos s 17 narasel na 33 odstotkov.

Če bi iz te statistike odstranili Teslo, bi bil delež kajpak mnogo manjši, a še vedno nad povprečjem vsega trga. Večina proizvajalcev je električna vozila uvedla prav v premijskem segmentu, kjer so avtomobili manj občutljivi na ceno in načeloma so tudi razlike med električnimi, bencinskimi in dizelskimi pogoni precej manjše kot pri velikoserijskih znamkah.

Q8 e-tron ima precej izboljšano zmogljivost baterije

Audi si želi kaj kmalu odrezati še precej večjo pogačo in pri tem stavi na model Q8 e-tron. Ta je dobil novo ime in nekaj oblikovalskih popravkov, a bistvo prenove je predvsem v večji bateriji in boljši energijski učinkovitosti. Z novimi tehnikami "zlaganja" jim je uspelo za 20 odstotkov povečati energijsko gostoto baterij.

To pri enaki prostornini baterije pomeni precej večjo zmogljivost. Ta se je s 86 povečala na 106 kilovatnih ur (kWh) oziroma pri osnovnem modelu s 64 na 89 kWh. To pomeni povečan doseg avtomobila za okrog 32 odstotkov pri večji in 44 odstotkov pri manjši bateriji.

Foto: Audi

Foto: Audi

Polnjenje do 20 do 80 odstotkov v 26 minutah

Še naprej bo eden adutov Q8 e-trona tudi ravna linija moči polnjenja prek enosmernega toka DC. Konično moč polnjenja so povečali na 170 kilovatov (na 150 kilovatov pri manjši bateriji), polnjenje od 20 do 80 odstotkov pa obljubljajo v 26 minutah. To je glede na zmogljivost baterije odličen dosežek. Največjo moč polnjenja ima Q8 e-tron celo med 50 in 55 odstotki napolnjenosti baterije.

Q8 e-tron ima sicer sistemsko moč od 250 do 370 kilovatov in od 664 do 973 njutonmetrov navora. V Sloveniji bo stal od 75 tisoč evrov. Razlika med klasično izvedbo in sportbackom znaša dobra dva tisočaka. Za izvedbo z večjo baterijo bo treba odšteti vsaj 87 tisoč evrov. To Q8 e-tron postavlja v družbo tekmecev, kjer so najbolj izraziti BMW iX, Mercedesov EQE SUV in tesla model X.

Lastniki električnih audijev ovržejo marsikateri mit in tabu

Pa še nekaj dodatnih podatkov dozdajšnjih izkušenj lastnikov Audijevega športnega terenca. V bazi je bilo 71.555 vozil, ki so skupno vozila več kot 12,9 milijona ur.

Najdaljša vožnja brez polnjenja je znašala 640 kilometrov, najdaljša dnevno prevožena razdalja pa 1.650 kilometrov. Največjo hitrost so dosegli z 249 kilometri na uro, povprečna pa je znašala 51 kilometrov na uro. To pa je primerljivo s povprečjem lastnikov klasičnih modelov Q7 (49 kmh), A6 priključni hibrid (50 kmh) in RS6 (55 kmh).

Eden od voznikov je z e-tronom prevozil že več kot 192 tisoč kilometrov, le osem odstotkov časa pa so vozniki v povprečju vozili v načinu sport oziroma "S".