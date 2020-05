Audijev najdražji avto: popolna varnost za ruske mogotce #foto

Audi ostaja zvest svoji tradiciji. Tako kot njihove prenove ali celo nove generacije vozil, ki so z vidika vizualne podobe le evolucijska nadgradnja uveljavljenih modelov, je tudi blindirani A8 L na las podoben običajni različici. Da gre za poseben model, razkrivajo samo dodatne luči LED v modri barvi.

400 dodatnih ur dela

Blindirani A8 L ima zaščiteno potniško kabino, ki dosega deseti razred zaščite in v primeru strelnega orožja dosega neprebojnost do Blindirani A8 L je trenutno mogoče naročiti le v Rusiji, kjer je očitno povpraševanje po takšnih avtomobilih veliko. Foto: Audi stopnje VR9. To pomeni, da je potniška kabina zaščitena pred tremi streli kalibra 7,62 x 51 milimetrov v območju desetih centimetrov. Posledično so morali pri Audiju namestiti posebna stekla in karoserijo ojačati s posebnimi vlakni, zato se je masa dvignila na neverjetnih 3.875 kilogramov.

Nemci so vgradili dodatne rešitve za izboljšano varnost potnikov. Na dno avta, v blatnike, rezervoar goriva in pod pokrov motorja so vgradili posebne razpršilne šobe za gašenje ognja. V prtljažniku je poseben zavarovan prostor za orožje, dodatno napajalno baterijo in elektroniko za satelitski telefon.

Za nadgradnjo poskrbijo v tovarni in vanjo vložijo 400 ur dela. Na koncu vsak blindirani avtomobil preizkusijo pooblaščene ustanove ter preverijo odpornost stekel in karoserije ob strelih od daleč, eksploziji ročne granate in strelih z avtomatskim orožjem. Na avto dodatno namestijo še posebne pnevmatike - tudi če so prazne, je mogoče z njimi prevoziti 80 kilometrov pri hitrosti 80 kilometrov na uro.

Kljub številnim varnostnim ukrepom je notranjost enaka kot pri običajnem modelu - razkošna in polna digitalnih pripomočkov. Foto: Audi

Motor so si izposodili pri športnem S8

Če se zaradi poškodbe ali ovire vrata ne morejo odpreti, lahko potniki s pritiskom na stikalo aktivirajo majhno eksplozijo, ki razstreli tečaje. V primeru strupenih plinov sistem samodejno zapre zračne lopute in v notranjost pošlje čist zrak, ki je shranjen v posebni namenski komori.

Zaradi mase avtomobila so pod pokrov motorja vgradili štirilitrski osemvaljni motor iz modela S8. Ta ima 410 kilovatov in 800 njutonmetrov navora. Od običajnega S8 do stotice pospeši dve sekundi in pol počasneje, a kljub temu potrebuje od 0 do 100 kilometrov na uro vsega 6,3 sekunde. Najvišja hitrost je 210 kilometrov na uro.

Ob naročilu bodo morali ruski veljaki na avtomobil čakati od tri do šest mesecev, zanj pa bodo morali plačati vsaj 700 tisoč evrov.