Pri Audiju že poznamo električni športni terenec Q8 e-tron, zdaj so mu dodali še kupejevsko izvedbo sportback. Ta je dolga 4,77 metra, široka 1,96 metra in ima 2,89 metra medosne razdalje. V primerjavi s klasičnim Q8 je sportback nižji za 3,1 centimetra. Prtljažnik ima 511 litrov prostornine, kar je mogoče povečati do 1.373 litrov. Sprednji prtljažnik je doplačljiv, nudi pa dodatnih 64 litrov prostora.

Foto: Audi

Foto: Audi

Q6 sportback e-tron bo na voljo z dvema različnima baterijama. Manjša ima kapaciteto 75 kilovatnih ur (kWh), večja pa 95 kWh. Pri obeh baterijah bosta na voljo različici z enim ali dvojnim elektromotorjem. Tista z enim nudi boljšo energijsko učinkovitost, ne pa tudi štirkolesnega pogona. Najzmogljivejša različica ima do 517 "konjev", pospešek do sto kilometrov na uro pa v 4,3 sekunde. Uradni doseg po WLTP znaša do 656 kilometrov.

Avtomobil prihaja z 800-voltne platforme PPE, kar omogoča moč polnjenja DC vse do 260 kilovatov. To velja za večjo baterijo, manjša pa se lahko polni z močjo do 225 kilovatov.

Avtomobil bodo izdelovali v Ingolstadtu, na ceste pa prihaja v začetku naslednjega leta. V Nemčiji bo osnovni stal od slabih 66 tisoč evrov naprej, razlika med obema baterijama bo 5.300 evrov.