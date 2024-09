Pri Astonu Martinu se sicer pripravljajo na hibridno in električno prihodnost, toda v zdajšnjem času prodajo pri najprestižnejših znamkah še naprej predstavljajo visokozmogljivi klasični motorji. Zato so tudi Britanci obudil svoj nekdaj slavni model vanquish, ki so ga prenehali proizvajati leta 2018.

Foto: Aston Martin

Dvanajstvaljnik je bila želja Lawrenca Strolla

Novi vanquish poleg imena nima več veliko skupnega s predhodnikom, od njega pa bo daljši osem centimetrov. Uporabo 12- in ne le osemvaljnega motorja je zahteval predsednik podjetja Lawrence Stroll, saj gre tudi za prvi popolnoma novi avtomobil pod njegovim vodstvom Astona Martina.

Vanquisha bo poganjal 5,2-litrski motor V12 z močjo 823 "konjev". To bo najzmogljivejši aston martin do zdaj s popolnoma klasičnim neelektrificiranim motorjem. Najvišja hitrost bo 344 kilometrov na uro, kar je prav tako do zdaj največ med serijskimi avtomobili te znamke. Hitreje se pelje le hiperšportnik valkyrie.

Vsa moč na zadnji kolesi

Moč se bo na zadnji kolesi prenašala prek samodejnega osemstopenjskega menjalnika ZF. Zadnja os je opremljena z elektronsko zaporo diferenciala. Med zanimivimi rešitvami je sistem, ki bo ohranjal določen obseg potiska iz turbo polnilnika in omogočal večjo odzivnost motorja pri nižjih vrtljajih.

Aston Martin bo letno izdelal okrog tisoč vanquishev, prvi kupci ga bodo vozili že pred koncem letošnjega leta. Cene uradno še ni, gibala pa se bo predvidoma vsaj okrog 300 tisoč evrov.

Dvanajstvaljniki očitno za prestižne znamke postajajo nova resničnost. Podobno kot Aston Martin je tak avtomobil z 12 cilindri nedavno razkril tudi Ferrari.

Foto: Aston Martin

Foto: Aston Martin

Foto: Aston Martin

Foto: Aston Martin

Foto: Aston Martin

Foto: Aston Martin