Alpine se želi na avtomobilski trg v nekaj letih postaviti kot povsem električna znamka. Prvi izdelek je A290, ki je “našpičena” različica novega renaulta 5.

Širši kolotek za športni videz in boljšo lego na cesti

Oba avtomobila sta enako dolga, A290 pa ima šest centimetrov širša koloteka. Zato je avtomobil videti bolj dinamičen, športen in mišičat. Pri Alpine so nadgradili večvodilno zadnjo premo iz renaulta 5, kar naj bi omogočilo še veliko večje vozniške užitke. Dodali so 288-milimetrske Brembove zavore in tudi prilagodili celoten zavorni sistem, da nudi vozniku boljše občutke med vožnjo.

Moč motorja do 250 “konjev”

Kapaciteta baterije znaša 52 kilovatnih ur, motor pa je avtomobil dobil iz renault megana e-tech. Ta zmore 180 “konjev”, v zmogljivejši različici pa 250 “konjev”. Pospešek do 100 kilometrov na uro bo trajal 6,4 sekunde.

Masa alpine A290 bo slabo tono in pol (1.479 kg), kar je 250 kilogramov več kot tehta hibridni renault clio.

Alpine bo začel model A290 prodajati konec tega leta, prvi kupci pa ga bodo lahko dobili v začetku prihodnjega leta. Cene trenutno še niso znane, začele pa naj bi se na zgornjem delu ponudbe renaulta 5. To pomeni med 35 in 40 tisoč evri.

Foto: Alpine

Foto: Alpine

Foto: Alpine

Foto: Alpine