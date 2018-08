Strašna letalska nesreča v Nemčiji, kaj se je zgodilo? #video

Okrog 300 tisoč obiskovalcev je 28. avgusta 1988 v sklopu letalskega mitinga Flugtag '88 pričakovalo pravi letalski spektakel. Prišli so v vojaško oporišče ZDA Ramstein, blizu Kaiserslauterna v Nemčiji. Na vroč dan je bilo vse v najlepšem redu do popoldanskih ur, ko je nad publiko nastopila slavna italijanska skupina pilotov Frecce Tricolori.

Atraktiven letalski manever je imel napako

Izvajali so formacijo tako imenovanega Predrtega srca. Polovica pilotov z vsake strani izriše obliko srca, eden med njimi pa v smeri obiskovalcev prileti skozi to navidezno srce in ga predre. Zgodila pa se je napaka, saj je to letalo priletelo prenizko in prekrižalo pot preostalim letalom.

Letalo je padlo na tla, zajeli so ga ognjeni zublji, razbitina se je zbranim obiskovalcem neobvladljivo bližala. Trije piloti iz skupine so pri tem umrli. Eden med njima se je izstrelil iz letala, a je bil prenizko in njegovo padalo se ni razprlo. Njegovo letalo je priletelo v spremljevalni helikopter, požar pa je močno poškodoval pilota helikopterja. Ta je pozneje umrl v bolnišnici.

Zaradi posledic trka je na tleh skupno umrlo 66 ljudi, večina med njimi zaradi poškodb, povzročenih z razbitinami, letala in ognjenih zubljev. Poleg tega je bilo resno poškodovanih še 346 ljudi. Po tem dogodku se je domnevo poimenovala tudi nemška glasbena skupina Rammstein, čeprav so to pozneje zanikali.

Koordinacija reševanja je bila zelo slaba

Po nesreči se je pod plazom kritik znašla reševalna služba. Koordinacija med ameriškimi vojaškimi reševalci znotraj oporišča in zunanjimi nemškim reševalci je bila zelo slaba. Vladal je kaos in dolgo reševalci niso niti vedeli za pravi obseg nesreče.

Ta je bila takrat najhujša nesreča na letalskem mitingu. Pozneje jo je presegla nesreča na letalskem šovu v Lvovu v Ukrajini, ko je na letališko platformo strmoglavil vojaški sukhoi su-27. Tam je umrlo 77 ljudi.