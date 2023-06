125-kubični motorji: za koga, za koliko in zakaj?

Oglasno sporočilo

Motorno kolo postaja vsako leto bolj priljubljeno prevozno sredstvo, v zadnjem času pa na slovenskih cestah opazimo vedno več motorjev s prostornino 125 kubičnih centimetrov. Ob tem se poraja vprašanje, ali gre morda le za modno muho ali se za tem trendom skrivajo konkretnejši razlogi? S prodajalcem in serviserjem motorjev MotoXgeneration smo preverili, kateri motorji s prostornino 125 kubičnih centimetrov so trenutno najbolj zanimivi in kako se odločiti za pravega.

Fantic Caballero Rally 125 Foto: JRSR

S prihodom toplejših dni praktično vsi motoristi iz garaž pripeljejo svoje motocikle. Kot kažejo številne raziskave, bo glede na prejšnja leta veliko več tistih s prostornino motorja do 125 kubičnih centimetrov. Glavni razlog se skriva v sprejetju predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih, s katerim se spreminja način pridobivanja vozniškega dovoljenja za 125-kubične motorje, ki je začel veljati lani poleti.

Zakaj motorno kolo s prostornino 125 kubičnih centimetrov?

Pri MotoXgeneration izpostavljajo možnost univerzalne uporabe 125-kubičnega motorja. Že res, da so tovrstni motocikli v osnovi namenjeni vožnji na krajše razdalje, a naj vas manjša prostornina ne zavede. Poleg vožnje po mestu in uporabnosti pri krajših izletih so 125-kubični motorji, kot sta Husqvarna Svartpilen 125 in Caballero Deluxe 125, več kot primerni tudi za nekoliko daljše razdalje: izlet na morje z vašo boljšo polovico ali vožnjo po zavitih alpskih cestah s prijatelji.

Husqvarna Svartpilen 125 Foto: JRSR

Čeprav za voznike motorjev vožnja po avtocesti ni tako velik užitek kot vožnja po stari cesti, so kljub temu takšni motocikli primerni tudi za vožnjo po njej, saj brez težav dosegajo hitrosti, višje od 100 kilometrov na uro. Za tiste, ki kdaj pa kdaj zavijejo z asfaltiranih poti, je idealna izbira Caballero Rally 125.

Univerzalnost 125-kubičnih motorjev se kaže tudi v tem, da so primerni tako za bolj izkušene kot tudi za začetnike, ki se šele uvajajo v motoristični svet. Dober primer tega je Fantic XMF Motard 125: je lažji in posledično zelo vodljiv, ta kombinacija pa voznikom med vožnjo zagotavlja veliko užitka in zabave. Seveda pa ne smemo pozabiti na nežnejši spol, za katerega tovrstni motocikli pomenijo vrhunski in varnejši prehod na enosledna vozila.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Kakšni so stroški 125-kubičnega motorja? Cena novih 125-kubičnih motorjev se giblje okrog petih tisočakov, za zavarovanje in registracijo boste brez bonusov in popustov odšteli približno 80 evrov, do denarnice prijazna pa je tudi njihova poraba goriva, ki redko preseže 3,5 litra na 100 kilometrov. Za komplet kakovostnih pnevmatik boste odšteli približno 150 evrov.

Predvsem velja izpostaviti nizke stroške vzdrževanja, saj z izjemo pranja motocikla, čiščenja in mazanja verige, kontrole ravni motornega olja in skrbi za akumulator v času zimskega spanja dodatnega vzdrževanja skorajda ni. Pri MotoXgeneration poudarjajo pomen rednih preventivnih servisov motornih koles pri izbranem serviserju, priporočajo, da jih opravite vsaj enkrat letno, idealno je pred začetkom motoristične sezone.

Husqvarna Svartpilen 125 Foto: JRSR

Ob nakupu motocikla ne pozabite na ustrezno motoristično zaščitno opremo. Motoristična čelada, jakna, škornji in motoristične rokavice so ključnega pomena za vašo varnost, posledično pa zagotavljajo tudi večji užitek v vožnji.

Do izpita za 125-kubični motor brez izpitne vožnje

Po novem zakonu sta dve možnosti pridobitve dovoljenja za kategorijo A1. Prva in obenem lažja določa, da vsak, ki že ima izpit za avto (kategorija B) in ni mladi voznik, opravi najmanj šest ur praktične vožnje, kar dokaže z vpisanimi urami v evidenčnem kartonu vožnje. S tem voznik brez teoretičnega in praktičnega izpita pridobi vozniško dovoljenje za kategorijo A1, ki pa velja samo v Sloveniji. Izpita za kategorijo A1 se lahko lotite tudi na drug način: v tem primeru veljata predpogoja, da ima kandidat vozniško dovoljenje kategorije B in da ni mladi voznik. V tem primeru bo moral kandidat poleg minimalno sedmih ur vožnje opraviti še zdravniški pregled ter teoretični in praktični izpit. Ta možnost se od prve razlikuje v tem, da bo vozniško dovoljenje, pridobljeno na drugi način, veljalo tudi v tujini.

Fantic Caballero Rally 125 Foto: JRSR

Slovenija spodbuja nove oblike mobilnosti

Glavni razlog za sprejetje zakona, za katerega se je dolgo let borila Avto-moto zveza Slovenije, se skriva predvsem v spodbujanju novih oblik osebne mobilnosti. To s perspektive motorista pomeni, da lahko pozabi na gnečo, ki praktično na vseh cestah postaja vsakodnevna stalnica.

Poleg gneče voznike avtomobilov v mestih čaka še ena izjemno stresna in neprijetna izkušnja, in sicer iskanje parkirnega mesta. Ne le, da je tega ravno takrat, ko ga najbolj potrebujete, skoraj nemogoče najti, vsakodnevno parkiranje na plačljivih mestih je tudi velik strošek. Na omenjene težave lahko z motociklom pozabite, prav tako na ta način nekaj naredite za naravo, saj so predvsem 125-kubični motocikli z manjšimi izpusti in hrupom do okolja bolj prijazni kot večina avtomobilov.

Husqvarna Svartpilen 125 Foto: JRSR

Naročnik oglasnega sporočila je JRSR.