VW ID. BUZZ – uradni začetek predprodaje v Sloveniji!

Oglasno sporočilo

VW ID. BUZZ je izjemno pomemben za znamko Volkswagen v Sloveniji, saj se bo pridružil novi dobi električnih vozil VW ID.3, VW ID.4 in VW ID.5. Zdaj pa je težko pričakovani ID. Buzz že na voljo za prednaročila v Sloveniji. V ponudbi sta potniški ID. Buzz (cena že od 61.483 €*) in dostavni ID. Buzz Cargo (cena že od 56.081 €*), sprva le z baterijo s 77 kilovatnimi urami (bruto: 82 kWh). Moč elektromotorja je 150 kilovatov oz. 204 "konjske" moči in 310 njutonmetrov navora, doseg je do 419 kilometrov (WLTP). Ne pozabite, da pri nakupu za fizične osebe lahko pridobite tudi subvencijo za električna vozila.

VW ID. BUZZ 2022 KONFIGURATOR – preverite novosti: VW ID. BUZZ KONFIGURATOR

Pokličite jih za več informacij: 041 392 204 Najnovejše informacije za slovenske kupce: ID. Buzz je že na voljo za naročila v predprodaji

prva vozila v Sloveniji predvidoma že konec leta 2022

na voljo ID. Buzz in ID. Buzz Cargo (dostavnik) Vas zanima VW ID. BUZZ in želite več informacij? Pokličite na 041 392 204. Z veseljem vam bodo pomagali!

VW ID. BUZZ 2022 UGODNOSTI, AKCIJA: prihranite do tri tisoč evrov!*

"Vsem strankam ponujamo ugodnosti ob začetku predprodaje in do 30. 9: ob nakupu vozila VW ID. Buzz v predprodaji oz. akciji prejmete številne ugodnosti za financiranje in zavarovanje v višini do tri tisoč evrov.*Dodatno si lahko zagotovite tudi 4.500 evrov* subvencije za električna vozila", je povedal Miran Žerjav, vodja prodaje novih vozil Volkswagen pri Porsche Inter Auto.

VW BONv vrednosti 3.000 €

bon v vrednosti 500 € za nakup polnilnice MOON*

4.500 €* subvencije Eko sklada

preverite veljavnost akcije pri prodajnih svetovalcih

VW ID. BUZZ CENA 2022

Cena za VW ID. Buzz se začne že pri 61.483 evrih s paketom opreme Pro. V ceno je vključen zmogljiv pogonski sklop s skupno 150 kilovati oziroma 204 "konjskimi" močmi. Doseg z baterijo s 77 kilovatnimi urami znaša 419 kilometrov (WLTP). UGODNOSTI ZA ČAS PREDPRODAJE DO 30. 9. 2022*: z upoštevanim VW BON-om (–3.000 €*) v primeru financiranja in zavarovanja in subvencijo Eko sklada za električna vozila (–4.500 €*) je lahko vaš že od 53.983 evrov*.

VW ID. BUZZ DOSEG do 419 kilometrov (WLTP)

ID. Buzz in ID. Buzz Cargo sta sprva na voljo z baterijo s 77 kilovatnimi urami (bruto: 82 kWh). Ta tok zagotavlja 150-kilovatnemu elektromotorju, ki – kot je nekoč v T1 – poganja zadnjo os. Položaj baterije, globoko v tleh, in lahek sistem električnega pogona zagotavljata dobro porazdelitev teže in nizko težišče vozila. Oba dejavnika optimizirata vodljivost in okretnost. Litij-ionsko baterijo je mogoče polniti iz stenskih omaric ali javnih polnilnih postaj z izmeničnim tokom 11 kilovatov (AC). Prek vtičnega konektorja CCS na enosmerni polnilni postaji (enosmerni tok) se moč polnjenja poveča na kar 170 kilovatov. Ko polnjenje poteka na ta način, se raven napolnjenosti baterije dvigne s pet na 80 odstotkov v približno 30 minutah. (1)

VW ID. BUZZ 2022 – najnovejše tehnologije: ID. Buzz doseg do 419 km (WLTP)

hitro polnjenje DC do 170 kW

CCS-konektor za polnjenje

kapaciteta baterije 77 kWh (bruto: 82 kWh)

204 KM in 310 Nm navora

inteligentne "oči" v LED-tehnologiji

interaktivni sistem ID. Light

več kot 30 asistenčnih sistemov

prtljažnik s 1.121 litri

1 / 2 2 / 2

VOLKSWAGEN ID. BUZZ – digitalne funkcije

ID. Buzzove digitalne funkcije vas bodo navdušile. Digitalni merilniki, napredna internetna povezava in integrirano glasovno upravljanje: v novem ID. Buzzu delujejo številne naše najnaprednejše tehnologije. S tehnologijo Car2X lahko ID. Buzz komunicira z drugimi povezanimi udeleženci v prometu in vas tako v realnem času obvešča o morebitnih ovirah in nevarnostih. Po želji je ID. Buzz lahko opremljen z več kot 30 asistenčnimi sistemi, s tem pa vam omogoča udobje na najvišji ravni. Med vožnjo interaktivni sistem ID. Light komunicira z voznikom, prilagodljiva ambientalna osvetlitev pa pri tem poskrbi za prijetno vzdušje v notranjosti vozila. Ta in številne druge funkcije vozila lahko preprosto in intuitivno upravljate prek opcijskega 30,5 centimetra (12 palcev) velikega barvnega zaslona na dotik, s katerim je opremljen sistem infotainment. Po želji vam večje število priključkov USB-C omogoča udobne možnosti polnjenja vaših mobilnih naprav in odlično povezljivost.

Vas zanima več o električnih avtomobilih?

električne polnilnice – VW ID. Charger

– VW ID. Charger hišne polnilne postaje – za vsak dom

Pokličite jih – z veseljem so vam na voljo!

Porsche Koper Ankaranska cesta 10, 6000 Koper

Marjan Rojc, tel. +386 5 611 65 56

Porsche Ljubljana Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

Aleksandar Trček, tel. +386 1 582 53 81

Klemen Ošlaj, tel. +386 1 582 53 80

Porsche Maribor Šentiljska c. 128a, 2000 Maribor

Iztok Drobnič, tel. +386 2 654 03 02

Preverite pogoje akcije

Ponudba velja do 30. 9. 2022, fotografije so simbolične, popusti se razlikujejo glede na model vozila.

*Vsi podatki in informacije, omenjeni v tem dokumentu, so začasni in se lahko spremenijo. Vsi tehnični podatki, kot so na primer doseg in poraba, temeljijo na oceni v skladu s ciklom WLTP, in ne na uradni homologaciji; Volkswagen si pridržuje pravico, da spremeni cene, datume, barve in tehnične podatke, omenjene v tem dokumentu. Vpliv izbrane dodatne opreme na doseg in porabo v konfiguraciji ni podan. Priložene fotografije so le simbolične in zgolj informativne narave. Vse cene so informativne, zato preverite, ali vsebujejo morebitne popuste in ugodnosti.

Emisije CO2: 0 g/km. Kombinirana poraba goriva: 20,3–20,5 kWh/100 km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Fotografija je simbolična. *Popust velja samo za nova naročila v tovarno.

**Kupec je upravičen do bonusa za financiranje in zavarovanje do 3.000 EUR, v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu/operativnem leasingu/kreditu pri družbi Porsche Leasing SLO, d. o. o., firma za leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila prek zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo za celotno dobo financiranja pod pogoji akcije VWBON_2022/VWBON_FIX_2022 (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava, d. d.). Več na www.porscheleasing.si.

• finančni lizing, finančni lizing z ostankom vrednosti ali operativni lizing

• 3.000 EUR bonusa*

*Obvezna sklenitev zavarovanja AO + AK prek Porsche Zavarovalno Zastopništvo, d. o. o., na voljo so ugodni pogoji zavarovalnic.

Akcija velja od 11. 7. 2022 do 30. 9. 2022 z možnostjo podaljšanja.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO, D. O. O.