E-avtomobili: priročno polnjenje tudi pri nas

MOON charge sistem za polnjenje električnih vozil omogoča uporabo več kot 150 polnilnih postaj v Sloveniji.

Avtomobilski svet se vse bolj elektrificira. Norvežani, eni pionirjev e-mobilnosti, so v letu 2020 kupili in registrirali več (popolnoma) električnih avtomobilov kot pa klasičnih avtov z bencinskimi in dizelskimi motorji ter hibridov – skupaj. Avtomobilska globalna številka ena, koncern Volkswagen, pa med tem s prodajo električnih modelov vse bolj kaže, kam gredo trendi. Avtomobilski velikan je kupcem dobavil v letu 2020 slabega četrt milijona oziroma skoraj trikrat toliko električnih avtomobilov kot leto prej – pri tem pa napoveduje, da se je njegova ofenziva na področju elektrifikacije modelske palete in prodaje šele dobro začela.

Seveda Slovenci še nismo Norvežani, a električnih vozil je tudi pri nas iz dneva v dan več. K temu pripomore tudi vse več privlačnih modelov. Če ostanemo pri koncernu Volkswagen, so ob lanski težko pričakovani novosti ID.3 uspešno prodajali tudi modele najrazličnejših rangov, od malega mestnega VW e-Up do mogočnega Audijevega e-trona, za letos pa odprli pot na cesto med drugim tudi večjemu bratu modela ID.3, SUV ID.4, pa podobnemu Škodinemu modelu ENYAQ iV, prihajata še Audija e-tron GT in Q4 e-tron, pa električni Cupra in Seatovi modeli ...

V kratkem načrtujemo vklop dodatnih 200 polnilnic v Sloveniji in več kot 100 polnilnih postaj na Hrvaškem.

Preprosto polnjenje ob cestah

Če je še pred nekaj leti veljalo, da je imel lastnik električnega avtomobila kar nekaj izzivov, če vozila ni mogel polniti na domači polnilnici, se razmere hitro spreminjajo tudi na tem področju. Seveda je polnjenje doma danes za večino še vedno cenovno najbolj ugodno in z uporabo dostopnih polnilnih rešitev tudi priročno. A izredno hitro se širi tudi polnilna infrastruktura ob cestah in ulicah, v trgovskih centrih in garažnih hišah, pred trgovinami in restavracijami, s čimer se uporaba električnih avtomobilov po udobju še bolj približuje uporabi klasičnih vozil, pri čemer pa so ti stroški občutno nižji od tistih pri bencinskih ali dizelskih avtomobilih.

Obstoječim ponudnikom storitev polnjenja na javni polnilni infrastrukturi se pridružujejo novi, pri čemer se prednosti kažejo predvsem vsem uporabnikom, ki bodo lahko združili ponudbo vozil in polnilnih storitev. Porsche Slovenija kot zastopnik avtomobilskih znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA in Volkswagen gospodarska vozila slovenska vodilna (avto)mobilna družba je že pred časom ponudil produkte in storitve e-mobilnosti pod blagovno znamko MOON. Tu, po že obstoječi ponudbi za dom ali polnjenje v podjetju, vse hitreje širi tudi ponudbo storitve polnjenja na javnih polnilnicah MOON charge. Teh je (skupaj s polnilnicami drugih ponudnikov, na katerih je moč uporabljati storitev MOON charge) trenutno na voljo že več kot 170, a se število veča iz dneva v dan – do konca leta jih bo nekajkrat več. Gre za polnilnice, primerne za vse tipe električnih vozil, tudi tiste najsodobnejše in "najzahtevnejše", pri katerih je poleg cene najpomembnejši dejavnik hitrost polnjenja. Trenutno je na voljo slabih 50 hitrih polnilnic z enosmernim tokom (DC), ki delujejo z močjo do 75 kW, najmočnejše pa naj bi kmalu delovale tudi z močjo do 175 kW, kar omogoča polnjenje baterije vozila za nadaljnjo pot v času, primerljivim s postankom za točenje goriva in "kavico" ob poti, kakršnega smo bili vajeni doslej.

Poleg hitrih polnilnic DC sestavljajo mrežo MOON charge še počasnejše javne polnilnice (AC) z močjo 11 ali 22 kW. Te najdete tako ob mestnih ulicah kot na večjih parkiriščih, v nakupovalnih središčih. Uporaba je rano tako preprosta kot na hitrih polnilnicah: polnjenje sprožite s kartico RFID MOON charge ali aplikacijo MOON charge, priklopite kabel in avto se začne polniti.

In cena polnjenja? Ta je podobna ali nižja kot pri nekaterih drugih ponudnikih. Uporabnika Volkswagnovega ID.3 bo tako kilovatna ura (zaračunava se sicer čas polnjenja, preračunali pa smo energijo, napolnjeno v prvi uri polnjenja) preračunano stala okoli 15 do 18 centov na polnilnici AC, in podobno ali malenkost več na hitri polnilnici DC.

Poleg polnilnic v Sloveniji so (ali pa bodo v kratkem) uporabnikom storitve MOON charge na voljo tudi polnilnice v tujini, na primer skoraj 200 polnilnic na Hrvaškem, mreža pa se hitro veča in bo pokrila najbolj zanimive lokacije v sosednjih državah.

MOON charge storitev omogočata Porsche Slovenija in Porsche Finance Group Slovenija.

Preprosto in brez naročnine

Storitev MOON charge, ki jo omogočata Porsche Slovenija in Porsche Finance Group Slovenija, ima prednost tudi v tem, da zanjo ni treba plačevati mesečne naročnine. Na voljo je namreč članom programa ugodnosti Porsche Group Card, ki imajo plačilno kartico PGC, plačevanje pa poteka prek mesečnih obračunov. Program je odprt, vanj se torej lahko včlani lastnik kateregakoli električnega vozila, ne glede na njegovo znamko. Članstvo in pridobitev plačilne kartice PGC sta brezplačna.