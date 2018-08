Weber bo s podporo Merklove kandidiral za šefa Evropske komisije

Po poročanju bruseljskega spletnega medija Politico, ki se sklicuje na visokega predstavnika EPP, je Manfred Weber dobil podporo nemške kanclerke Angele Merkel, da kandidira za položaj predsednika Evropske komisije.

"Kanclerka se strinja, da Weber postane glavni kandidat, vendar brez vsakega zagotovila, da bo dejansko postal predsednik komisije," je za Politico dejal omenjeni vir.

Merklova in Weber sta se minuli teden srečala v Berlinu

Po poročanju nemških medijev je Merklova Webra podprla po posvetih s predstavniki svoje stranke CDU in bavarske CSU ter vodstvom EPP. Merklova in Weber sta se po navedbah tednika Der Speigel sestala minuli torek v Berlinu, vendar pa nemška vlada za zdaj ni sprejela še nobene uradne odločitve glede omenjene zadeve.

Nemška kanclerka Angela Merkel si po poročanju tujih medijev prizadeva, da bi prihodnji predsednik Evropske komisije prihajal iz Nemčije. Foto: Reuters

Weber naj bi kandidaturo, o kateri se je govorilo že nekaj časa, napovedal prihodnjo sredo, sicer pa bo EPP uradno odločitev o svojem kandidatu sprejela 8. novembra na kongresu.

Juncker napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat

Prejšnji teden so nemški mediji poročali, da si Merklova na vrhu Evropske komisije želi Nemca in to naj bi ji bilo celo bolj pomembno kot položaj predsednika Evropske centralne banke (ECB), na katerem bo do menjave prav tako prišlo prihodnje leto.

Glede na napovedi naj bi EPP tudi na prihodnjih evropskih volitvah dobila največ glasov, tako da bo imel njen glavni kandidat možnosti, da postane prihodnji šef Evropske komisije. Sedanji predsednik komisije Jean-Claude Juncker, ki prav tako prihaja iz vrst EPP, je namreč že pred časom izjavil, da se ne bo potegoval za nov mandat.

Predsednika Evropske komisije imenujejo člani Evropskega sveta, torej voditelji držav članic EU, potrditi pa ga mora Evropski parlament.