Prvič po operaciji se je oglasila princesa Kate Middleton

Palača je fotografijo, na kateri so še princesa Charlotte ter princa George in Louis, objavila ob materinskem dnevu, ki ga v Združenem kraljestvu obeležujejo danes. Kasneje se je Kate v sporočilu na družbenih omrežjih tudi zahvalila za prijazne želje in podporo v zadnjih dveh mesecih ter vsem zaželela vesel materinski dan.

Princesa je po januarski abdominalni operaciji preživela 14 dni v bolnišnici, odtlej pa okreva doma. K opravljanju javnih dolžnosti naj bi se vrnila po veliki noči. Z informacijami o njenem stanju je bila palača skopa, javili so le, da ne gre za rakavo obolenje.