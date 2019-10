Zdravljenje v tujini je zdaj lahko dostopno vsem!

Foto: Getty Images

Svet moramo raziskovati oboroženi s pravim znanjem in partnerskimi navezami, s katerimi bomo lažje premagovali ovire, tudi takrat, ko se vam bo morda boj zdel brezupen.

Znanje je dandanes eno od močnejših orožij na poti do uspeha, preprečuje nam, da bi delali napake, in nam hkrati pomaga, da sprejmemo prave odločitve.

Ko govorimo o zdravju in dobrem počutju, najprej pomislimo na zdrav življenjski slog. In to je tisto pravo orodje, s katerim bomo svoje telo obvarovali pred številnimi obolenji in tako poskrbeli za večjo vitalnost. S pravim znanjem in življenjskim slogom bomo v svet zakorakali z boljšimi možnostmi, da bomo ovire premagali z nasmehom.

Na kakšen način se boste spopadali z zdravniško diagnozo?

Merkur Brez meja – dovolite, da vam pomagajo

Pametna izbira zavarovanja vam bo pomagala, da boste lažje prestopili tudi še tako težko usodo, ki vam jo prinese diagnoza raka. S pravim zavarovanjem boste lahko izbrali najboljše zdravljenje zase in takoj začeli hoditi po poti, ki vas bo vodila v svetlejši jutri.

Merkur Zavarovalnica je pripravila poseben produkt za vse tiste, ki se želite že vnaprej oborožiti s pravim "orožjem" v primeru, če vam bo pot prekrižal rak. Gre za posebno zdravstveno zavarovanje za primer nastanka raka in presaditve kostnega mozga z zdravljenjem v priznanih evropskih ustanovah.

Naj vaše zdravje nima meja!

Glavna prednost produkta Merkur Brez meja: drugo mnenje ni potrebno! S tem prihranite dragocen čas in pričnete z zdravljenjem takoj!

Komu je namenjen produkt Merkur Brez meja?

Gre za zavarovanje, ki vas bo pravilno oborožilo v boju proti hudi bolezni. Namenjeno je vsem, ki želijo celovito oskrbo v primeru zdravljenja rakavih obolenj in presaditve kostnega mozga. Poleg tega vam omogoča zdravljenje v tujini, kjer stroški pogosto presegajo povprečen družinski proračun.

V okviru zavarovanja Merkur Brez meja se boste lahko zdravili na naslednjih območjih:

- za rakava obolenja: Evropa (razen Švice),

- za presaditev kostnega mozga: ves svet.

Seznam najbolj primernih zdravstvenih ustanov sestavi izvajalec storitev Madanes Healthcare Sevices, pri čemer se zavarovancu ponudi zdravljenje v najmanj treh zdravstvenih ustanovah, ki so po strokovnem mnenju izvajalca najbolj primerne za obravnavo prijavljenega zavarovalnega primera.

"Zavarovalna premija je ugodna. S tem smo želeli čim več ljudem omogočiti kvalitetno zdravljenje." (predstavnik Merkur zavarovalnice d.d.)

Kaj je krito v primeru rakavega obolenja? Prevoz, transfer in nastanitev zavarovanca in enega spremljevalca (spremljevalcu se krije prenočišče do 10 dni do zneska 130 evrov na dan), vključno s sprejemom na letališču in prevozom v hotel oziroma zdravstveno ustanovo in nastanitvijo zavarovanca in spremljevalca v hotelu;

prevoz iz hotela oziroma bivališča in nazaj v zdravstveno ustanovo med preiskavami oziroma zdravljenjem;

preiskave zdravnikov in zdravnikov specialistov, diagnostične in terapevtske zdravstvene intervencije, transplantacije, posegi, potrebni za rekonstrukcijsko zdravljenje, predpisana zdravila;

pomoč zavarovancu in spremljevalcu pri pridobivanju vizumov za namen zdravljenja v ciljni državi;

storitve tolmačenja in prevajanja za zavarovanca v izbrani zdravstveni ustanovi v času zdravljenja.

Zavarovalna vsota (na leto): 200.000 evrov Kaj je krito v primeru presaditve kostnega mozga? Strošek povratne letalske karte za zavarovanca in enega spremljevalca oziroma dveh spremljevalcev, če je zavarovanec otrok, do zneska 5.000 evrov;

posebni stroški prevoza, če zavarovanec iz medicinskih razlogov ni sposoben letenja, do zneska 25 tisoč evrov;

namestitev zavarovanca in spremljevalca v hotelu do zneska 55.000 evrov,

izdatki pri zagotavljanju izvedenskega zdravnika v domači državi;

prevoz v zdravstveno ustanovo;

zdravljenje za opravljeno diagnosticirano bolezen (zdravljenje in hospitalizacija v dogovorjeni bolnišnici, medicinska ekipa in izdatki operacijske sobe med presaditvijo in zdravljenjem, hospitalizacija v bolnišnici do 30 dni pred presaditvijo, zdravstveni in laboratorijski testi, predpisana zdravila v času hospitalizacije).

Zavarovalna vsota (na leto) : 850.000 evrov