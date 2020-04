Zaščitne maske za državljane končno na voljo!

Oglasno sporočilo

Zato smo se pogovorili s slovenskimi spletnimi trgovci, ki trenutno precej nemoteno poslujejo (in pri katerih vam tudi država svetuje nakup zaradi večje varnosti!), in tudi preverili ponudbo fizičnih trgovin ter poskušali ugotoviti, kje lahko v tem trenutku kupimo zaščitne maske za zaščito sebe in okolice.

Imamo torej slabo in dobro novico. Začnimo s slabo:

Velika večina spletnih trgovin ima razprodane vse zaloge omenjenih artiklov in po telefonu nam v tem tednu niso znali niti okvirno povedati, kdaj jih ponovno dobijo. Cena teh artiklov strmo narašča iz dneva v dan, ne zgolj zaradi tega, ker bi trgovci izkoriščali trenutno situacijo, pač pa, ker primanjkuje zalog po celotni Evropi in so se povečali proizvodni stroški, posledično pa je sledil visok skok nabavnih cen, v nekaterih primerih (maske) je ta več kot 100-kraten! Zato ne bodite presenečeni, ko zagledate kakšno ceno, ki bi se ji še pred mesecem dni glasno smejali in raje pomislite, koliko je vredno vaše zdravje in zdravje vaših bližnjih.

Kaj je potem lahko dobra novica? Našli smo zalogo!

Slovensko podjetje DTM Natura d.o.o., ki je registrirana specializirana trgovina z medicinskimi pripomočki, je ravnokar na svoji spletni strani omogočilo naročilo zaščitnih mask, pakiranih po 50 kosov v kompletu!

V spletni trgovini LocoNatura.com so ravnokar sprostili naročila za novo zalogo troslojnih zaščitnih mask (za naročilo kliknite tukaj), za katere pa velja nekaj posebnih zahtev:

Vsak kupec lahko kupi največ 5 paketov zaščitnih mask, saj želijo, da se zaloga čim bolj pravično razdeli med kupce. Žal smo ljudje na testu solidarnosti v zadnjih tednih popolnoma pogrnili. Prednostna naročila bodo tista, ki bodo plačana brezstično (s kreditno kartico, Paypalom, Moneto ali po predračunu), kar je tudi prošnja dostavnih služb, da z izmenjavo gotovine ne ogrožate sebe in njihovih zaposlenih. Sicer so omogočena tudi plačila po povzetju, vendar bodo ta prišla na vrsto zadnja – če bo zaloga to omogočala. Dostava mask je brezplačna, ne glede na količino ali lokacijo dostave.

Še posebej nam je padel v oči njihov poziv kupcem na spletni strani, ki ga objavljamo tudi tukaj, saj se z njim v celoti strinjamo: Zaradi ogromnega povpraševanja v zadnjem času in pomanjkanja zalog zaščitnih mask, rokavic in razkužil za roke, smo primorani zviševati ceno, saj strmo naraščajo tudi stroški nabave teh izdelkov po celem svetu – cene ne povišujemo zgolj zaradi izkoriščanja trenutne situacije!

S tem pa hkrati onemogočamo posameznikom, da nepotrebno naročajo večje količine zaščitnih mask in s tem nakup onemogočajo ostalim. Še naprej se bomo trudili ohraniti cene v razumnih okvirjih, dokler bo le to možno, naši pridni zaposleni pa se trudijo vse pakete odposlati pravočasno in z vsakodnevnim pakiranjem za vas tvegajo tudi svoje zdravje – zato vas lepo prosimo, da bodite uvidevni do tega, če dostava paketa traja kakšen dan dlje, kot ste sicer vajeni.

Prosimo, bodite solidarni pri naročilih in ne naročajte prekomerno oz. več, kot vaše gospodinjstvo potrebuje.

Odlična poanta – ne ustvarjate panike po nepotrebnem in pomislite tudi na ljudi okoli sebe. Tudi sami boste veliko bolj varni, če bodo vsi v vaši okolici imeli masko, kot če jih boste vi imeli 10, preostali pa jih ne bodo nosili – potem je tudi vaše nošenje tako rekoč zaman.

Ostanite varni, ostanite doma in izkoristite varnost in udobje spletnih nakupov, pri katerih vam svetujemo tudi brezstična plačila (kreditne kartice, Paypal, Moneta, predračuni), da se čim bolj izognete dotikanju gotovine.

Zaščitne maske lahko naročite tudi neposredno na naslovu www.loconatura.com/si/zascitne-maske-50-kom

Vsi kupci pa ob naročilu mask prejmejo še brezplačno darilce – dezinfekcijski krpici za čiščenje zaslona mobilnega aparata!

Naročnik oglasnega sporočila je DTM Natura d.o.o.

Članek je oglasno sporočilo, zato uredništvo portala Siol.net za njegovo vsebino ne prevzema nikakršne odgovornosti.