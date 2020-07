Zakaj tvoja koža potrebuje kolagen, da ostane mladostna?

Oglasno sporočilo

Za ohranjanje mladostnega videza kože in glajenje gubic lahko narediš ogromno z zdravim načinom življenja in prehranjevanja. Ključnega pomena pa je, da telesu zagotoviš tudi dodaten vir kolagena

Zrcalce, zrcalce na steni, povej

Mladost se dogaja v srcu. To, da se dobro počutiš v svoji koži, je temelj prizadevanj za zdrav videz – koža je ogledalo duše. Zato razumem tvojo željo, da bi tvoj odsev v ogledalu izžareval mladostno življenjsko energijo in vitalnost, ki se skrivata v tebi. Poznam občutek, ko je srce staro 25 let, smejalne gubice okrog ust in nagubano čelo pa razkrivajo, da je za tabo vrsta dobrih in tudi malo manj dobrih let. Duša je zelo pomembna pri staranju, dobra novica zate je, da ji pri tem lahko pomagaš z zdravim življenjskim slogom, ustrezno prehrano ter dodatki, ki bodo pozitivno vplivali na naravne procese v telesu in upočasnili staranje kože.

Dobra novica: proces staranja lahko upočasniš

Staranje je naravno dogajanje, ko se celice začnejo vedno počasneje obnavljati. Takrat procesi razgradnje v telesu začnejo prevladovati nad procesi gradnje. Negativno matematično bilanco lahko obrneš sebi v prid, če veš, katere elemente vnesti v enačbo, tj. kako pomagati telesu z gradniki, ki jih samo ne more več proizvajati v zadostni količini. Ključni in temeljni gradnik sijočega videza kože je kolagen – količina kolagena v telesu odloča o tem, ali bo tvoja koža napeta, elastična in mladostna ali povešena, zgubana in brez energije. Če telesu pomagaš z vnosi kolagena, ki ga samo žal ne more več proizvesti v zadostni količini, pripomoreš k temu, da bo podoba v ogledalu tvoj pravi sijoči, mladostni, vitalni jaz.

Pet temeljnih dejstev o kolagenu in koži

Ne, kolagen ni čudežni prah iz stekleničke, ampak temeljna sestavina našega telesa.

Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu.

Kolagen najdemo povsod: v kosteh, sklepih, vezivnih tkivih, laseh, nohtih, zobeh.

Kolagen predstavlja kar 30 odstotkov vseh telesnih beljakovin, tudi tistih v mišicah in notranjih organih.

Za zadostno proizvodnjo kolagena naše telo potrebuje veliko točno določenih aminokislin in pa vitamina C, ki igra ključno vlogo pri njegovem tvorjenju. Kolagenski peptidi in vitamin C so gradniki, iz katerih tvoje telo samo zgradi nov kolagen.

#1 Koža je sestavljena večinoma iz kolagena in vode.

Kolagen ni samo glavna beljakovina našega telesa, ampak tudi glavna beljakovina v koži. Kolagen predstavlja okoli 80 odstotkov teže suhe kože, če odvzamemo vodo.

#2 Zaradi kolagena je koža čvrsta.

Kolagen tvori mišice v telesu ter koži zagotavlja odpornost in čvrstost, s katero se rodimo. Kolagen torej koži zagotavlja tonus in odpornost. Gube se pojavijo, ko naš kolagen, elastin in hialuronska kislina začnejo propadati. Koža zato izgublja prožnost, elastičnost in volumen. Kolagen za kožo je ključni dejavnik, ki lahko zaustavi ta proces.

#3 Koža s staranjem proizvaja vse manj kolagena.

Kolagen je beljakovina, katere proizvodnja se v našem telesu s staranjem zmanjšuje. Nagel upad proizvodnje kolagena zaznamo že po 20. letu starosti, proces se še pospeši po 30. in 40. letu. Tako bo naša koža pri 80 letih proizvajala kar 75 odstotkov manj kolagena kot pri 20 letih. Žal pa to še ni vse: ne samo, da je proizvodnja kolagena z leti manjša, kolagen naša koža tudi izgublja, in sicer vsako leto okrog en odstotek kolagena. S starostjo se slabša kakovost kolagenskih vlaken v telesu, na kar opozarjajo številni znaki:

koža postane manj prožna in elastična,

pojavijo se gube, najprej na obrazu,

lasje začnejo izgubljati lesk,

nohti postajajo vse bolj krhki in lomljivi.

#4 Hitrost izgube kolagena v koži je odvisna od življenjskega sloga.

Procesi staranja že sami po sebi niso nekaj, česar se v življenju veseliš, zato je nesmiselno, da jih z nezdravimi razvadami še pospešuješ. Kolagenska bilanca v tvojem telesu je v veliki meri odvisna od tvojega življenjskega sloga: bolj zdrav imunski sitem pomeni več kolagena v telesu ter s tem bolj mladostno in sijočo kožo.

#5 Pomoč za kolagen za kožo deluje.

Izgubo in uničenje kolagena lahko upočasniš z zdravo prehrano, predvsem z vnosom manj sladkorja. Pomembno dejstvo je, da lahko telesu pri tvorbi kolagena priskočiš na pomoč z uživanjem živil, ki spodbujajo nastajanje naravnega kolagena, na primer z rdečim mesom, ribami, jajci, oreščki. Kolagen za kožo pa obstaja tudi v obliki prehranskih dopolnil.

Zunanji dejavniki, ki vplivajo na poškodbe kolagenskih vlaken v koži

Na številne dejavnike, ki uničujejo tvoj dragoceni kolagen, imaš vpliv. Prihajajo od zunaj in uničujoče vplivajo na tvojo kolagensko zalogo ter pospešujejo staranje tvoje kože. Ker nočeš, da se to zgodi, se izogibaj slabim življenjskim navadam, ki so ovira na tvoji poti do mladostnega videza:

izpostavljanje soncu: že majhna količina UV-sevanja lahko poškoduje kolagenska vlakna, z regeneracijo kože se kolagen sicer obnavlja, vendar se razporeja neenakomerno in zapušča solarne brazgotine, to pa vodi v nastajanje gub,

nepravilna prehrana,

psihični stres,

kajenje,

premalo gibanja,

slabe spalne navade.

Biološki dejavniki, ki vplivajo na stanje kolagena

Staranju se ne moreš izogniti in vrelec mladosti žal ne obstaja. Ne bom te slepil, da poznam čudežno paličico, s katero bo tvoja koža vsako leto videti mlajša, dajem pa ti koristne informacije, ki so tvoje sredstvo za zmago v tej bitki. Znanje je tvoje močno orodje, s katerim lahko ključno vplivaš na to, kako mladostno bo videti tvoja koža. Ključni dejavniki, na katere ne smeš pozabiti, so:

genetika: skrbi za svojo kožo glede na barvo, pigmentna znamenja ipd.,

hormoni: zlasti menopavza pri ženskah spremeni teksturo in elastičnost kože,

zmanjšanje kostne gostote in maščobe,

poškodbe zaščitnega sloja kože.

Koristi jemanja kolagena za kožo

Kolagen kot prehranski dodatek je odlična rešitev, da koža dobi svoje temeljne gradnike, ki jih sama ne more več proizvajati v zadostni količini. Z jemanjem kolagena kot prehranskega dopolnila lahko koži pomagaš pri ohranjanju njenega tonusa, prožnosti in mladostnega videza. Kolagen za kožo ima številne koristi:

prispeva k elastičnosti kože,

izboljšuje videz globokih gub,

spodbuja mlajši videz kože,

odpravlja utrujen videz,

izboljšuje gladkost kože,

izboljšuje vlažnost kože.

Za koga je kolagen primeren?

Na začetku sem ti povedal, da se mladost dogaja v srcu. V mislih sem imel srečanje s prijetno kolesarko srednjih let, ki je žarela navzven in navznoter. Predstavljaj si nasmejano petdesetletnico, ki v klanec prehiti marsikatero mlajšo tekmico, njena koža pa žari življenjsko energijo. V pogovoru mi je razkrila, da se zaveda, da čas nikoli ne teče nazaj, da se staranju ne moremo izogniti – lahko pa se nanj dobro pripravimo. Zato že dolgo skrbi za ustrezne zaloge kolagena v svojem telesu. Kolagen kot prehranski dodatek je primeren za:

vse, ki želijo ohraniti prožno in elastično kožo,

vse, ki želijo preprečiti nastajanje globokih gub,

vse, ki želijo poskrbeti za sijoče lase in nohte,

vse, ki želijo ohraniti gibljive sklepe in zdrave mišice,

tiste, ki vedo, da je telesu včasih treba priskočiti na pomoč.

Hidroliziran kolagen v prahu - pot do mladostnega videza

Spoznala sva, da je priporočljivo, da telesu zagotoviš dodaten vir kolagena, ki bo spodbudil naravni proces njegovega tvorjenja. Kako pa lahko vneseš kolagen za kožo v telo? Zagotovo poznaš pregovor, da si tisto, kar ješ. Torej obstaja vrelec kolagena, ki ga popiješ in si s tem zagotoviš večno mladost? V telo resda lahko vneseš marsikaj, telo pa ima to lastnost, da stvari, ki jih zaužijemo, ne dostavi vedno na pravo mesto. To pomeni, da moraš biti previden, kaj izbrati, da bo učinek res tisto, kar želiš.

Hidrolizirani kolagen v prahu se lahko pohvali z visoko absorpcijo. Ker ima zelo majhne molekule, jih telo potem samo sestavi nazaj v kolagen tam, kjer ga potrebuje. Z rednim uživanjem hidroliziranega kolagena v prahu si zagotoviš, da bodo tvoje zaloge kolagena vedno polne. Prej ko boš začel, dlje bodo vidni dobrodejni učinki, ni namreč vseeno, ali začneš jemati kolagen pri 30 ali 80 letih.

Naredi nekaj za svojo kožo in čim prej skoči v mojo spletno trgovino in si zagotovi Golden Tree Premium Collagen Complex.

VIRI

https://www.bulletproof.com/supplements/macronutrients/collagen-benefits-for-skin/

https://www.nutribullet.com/blog/is-collagen-the-new-fountain-of-youth/

https://jivamedspa.com/the-fountain-of-youth-how-collagen-affects-the-body/

https://www.health.com/beauty/collagen-for-skin

https://www.cedars-sinai.org/blog/collagen-supplements.html

https://bit.ly/2ChGFHg

https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/drinking-collagen#verdict

https://www.self.com/story/collagen-creams-supplements-skin

Naročnik oglasnega sporočila je Val Skupina d.o.o.