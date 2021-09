Zakaj so višje vrednosti testosterona koristne za tvoje telo?

Oglasno sporočilo

Tudi ti kar na pamet ocenjuješ, da je s tvojim testosteronom vse v najlepšem redu? Preveri, kako lahko z višjimi vrednostmi testosterona vplivaš na manj maščob, več mišic in poskočnejši libido.

ABC o tem, kaj testosteron je in kaj ni

Dejstvo številka 1: testosteron je najpomembnejši moški spolni hormon. Če pri urah biologije nisi sedel na ušesih, potem se spomniš, da ima testosteron številne pomembne funkcije v telesu, v puberteti je, na primer, odgovoren za poglobitev glasu, rast brade, poraščenost in povečanje mišične mase.

Testosteron je očarljiva esenca pravega moškega in ključ do bolj kakovostnega življenja.

To pa še ni vse. Vzdrževanje ustrezne ravni testosterona je zelo pomembno za tvoje zdravje in splošno dobro počutje. Zmotno je prepričanje, da so s testosteronom povezani samo dober seks in velike mišice, nizke ravni testosterona lahko povzročijo resne zdravstvene težave. Testosteron namreč:

odloča o tem, koliko mišične in kostne mase imaš,

vpliva na tvoje razpoloženje in produktivnost,

sodeluje pri proizvodnji rdečih krvničk v kostnem mozgu,

igra pomembno vlogo pri rasti las,

je neposredno povezan z libidom in vpliva na erektilno funkcijo.

Ne naredi te napake: ali si zares želiš izgubiti svojo moškost?

Pojdiva lepo po vrsti. Preden ti razkrijem, kako lahko z višjimi vrednostmi testosterona spraviš zadovoljstvo s svojim življenjem na naslednjo raven, spoznajva znake, da s tvojim testosteronom nekaj ni v redu. Ne, ne bom ti težil z nerazumljivimi znanstvenimi definicijami, želim pa, da razumeš, da lahko odkrit pogovor o testosteronu pomembno vpliva na tvoje zdravje.

Čim prej poskrbi, da spraviš svoj testosteron na mesto, kjer mora biti.

Tvoj testosteron ni nedotakljiv. Raziskave kažejo, da kar 25 odstotkov moških po 30. letu starosti trpi zaradi prenizkih vrednosti testosterona. Dodatna slaba novica je, da raven testosterona začne pri moškem upadati nekje po 40. letu, in sicer za od en do dva odstotka na leto. Aktivna oblika testosterona, ki je neposredno odgovorna za vse opisane učinke, pa upada še nekoliko hitreje.

Brez dlake na jeziku: sedem znakov nizkega testosterona, ki jih ne smeš spregledati

Testosteron je ključno povezan s pravilnim delovanjem kar petih telesnih sistemov. Podrobno ti bom razložil, kako in zakaj testosteron vpliva na tvoje telo ter je ključnega pomena za to, da si zdrav, da se dobro počutiš v svoji koži in lahko izkoristiš svoj potencial. Še prej pa spoznajva znake za alarm, da s tvojim testosteronom ni vse v redu.

3, 2, 1, zdaj gre zares. Ali si alfa moški? Ali želiš to postati?

Znaki, da ubijalci testosterona uničujejo tvoj moški ponos in je zadnji čas, da greš v akcijo, so:

izpadanje las, nizek libido in težave z erekcijo, upad mišične mase in moči, kopičenje odvečnih maščob, rast prsi, kronična utrujenost in nizka raven energije, nihanje razpoloženja, slabo spanje in depresija

Na raven testosterona lahko vplivaš

Razumem, da se želiš izogniti zgornjemu črnemu scenariju in težave zatreti v kali, še preden se krivulja tvojega življenja obrne navzdol. Skupaj bova poskrbela, da testosteron dvigneš na višjo raven. Najprej pa naj ti zaupam, kdo je tvoj glavni sovražnik v tej bitki: stresni hormon kortizol.

Enačba v spopadu hormonov je preprosta: stresni hormon kortizol gre gor, spolni hormon testosteron pa dol. Če želiš zares uživati v življenju in doseči zastavljene cilje, je zate ključno, da dvigneš raven testosterona, hkrati pa poskrbiš, da vrednosti kortizola ostanejo pod nadzorom.

To je edina prava rešitev

Brez ovinkarjenja: manj ko je stresa, več je testosterona. Alpha Man, edinstveno prehransko dopolnilo, ko gre za testosteron, je več kot le spodbujevalec testosterona. Ker vem, kako pomembno je, da pospešiš proizvodnjo lastnega testosterona, sem za vse, ki si želimo več kot samo povprečje, pripravil najnaprednejšo naravno formulo, ki vrača moškost.

Drži kot pribito: testosteron lahko ključno vpliva na tvoje dobro počutje

Alpha Man 100 % Natural Testosterone Booster je edinstvena formula 13 naravnih sestavin, ki po hitrem postopku ukroti stresni hormon kortizol, hormon moškosti pa dvigne do idealnih vrednosti. Vse sestavine v formuli so podprte z znanstvenimi raziskavami in v pravih odmerkih.

Alpha Man je povsem varna, naravna in učinkovita rešitev. Njegova formula z dvojnim delovanjem ti omogoča, da:

spodbudiš proizvodnjo lastnega testosterona,

obdržiš stresni hormon kortizol pod nadzorom.

Pet telesnih sistemov, katerih delovanje je tesno povezano s testosteronom

Prepričan sem, da zdaj že razumeš, da se s testosteronom ne gre šaliti. Številne zgodbe moških, ki so podcenjevali težave s testosteronom, se niso dobro končale, zato ti svetujem, da ukrepaš, dokler je še pravi čas – na varen in naraven način. Kaj praviš, s katerimi procesi v tvojem telesu je pomembno povezan prav testosteron?

#1 Endokrini sistem

Endokrini sistem je nadzorni sistem žlez z notranjim izločanjem, ki v kri izločajo hormone, kemijske prenašalce za telo ključnih informacij. Hipotalamus, ki je v možganih, pove hipofizi, koliko hormona testosterona potrebuje telo. Hipofiza nato sporočilo pošlje v moda. Večina testosterona se proizvaja v modih, majhne količine pa izhajajo iz nadledvičnih žlez.

#2 Reproduktivni sistem

Testosteron pomaga oblikovati moške spolne organe, v puberteti rastejo moda in penis. V modih pod vplivom hormonov hipofize dozorevajo moške spolne celice (spermiji). Moški, ki imajo nizko raven testosterona, lahko trpijo za erektilno disfunkcijo.

#3 Spolnost

V puberteti je testosteron odgovoren za razvoj moških telesnih znakov, spodbuja rast mod, penisa in sramnih dlak, pa tudi mišične mase in spolnega nagona. Skupaj s telesnimi spremembami narašča tudi spolna želja, pri čemer velja, da moški z nizkimi vrednostmi testosterona lahko izgubijo željo po seksu. Spolna stimulacija in spolna aktivnost povzročita zvišanje ravni testosterona, med dolgim obdobjem spolne neaktivnosti pa se ravni testosterona lahko znižajo.

#4 Koža in lasje

Ko moški prehaja iz otroštva v odraslo dobo, testosteron spodbuja rast dlak. Izpadanje las je eden izmed najpogostejših simptomov nizke ravni testosterona. Hkrati je res, da je plešavost pri moških povezana tudi s številnimi drugimi dejavniki in dednostjo. Raziskave potrjujejo, da ima testosteron pomembno vlogo pri rasti las, zato ohranjanje testosterona v dobri kondiciji pomeni tudi skrb za lase.

#5 Mišice, maščobne obloge in kosti

Testosteron je eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj in oblikovanje mišične mase. Testosteron poveča gostoto kosti in pove kostnemu mozgu, da proizvaja rdeče krvne celice. Moški z zelo nizko vsebnostjo testosterona pogosteje trpijo zaradi zlomov kosti. Testosteron ima pomembno vlogo pri presnovi maščob, znižanje ravni testosterona lahko povzroči povečano kopičenje neprijetnih maščobnih oblog.

Mislim, da imam težave s testosteronom, kaj pa zdaj?

Samo brez panike. Popolnoma zgrešeno je mišljenje, da bi se moški morali sprijazniti s tem, da z leti naša očarljiva moškost pač upada. Uporabi zmagovalno strategijo za višji testosteron in čim prej vzemi moškost v svoje roke.

Testosteron tudi tebi lahko izboljša življenje

Vse več moških ima vse manj testosterona. Poskrbi, da med njimi ne boš tudi ti, saj testosteron lahko ključno vpliva na kakovost tvojega življenja in tvojo samozavest. Spoznaj Alpha Man, edinstveno naravno rešitev za višji testosteron v obliki vrhunskega prehranskega dopolnila.

Učinkovita rešitev za pomanjkanje testosterona

V nasprotju z drugimi, povprečnimi izdelki se Golden Tree Alpha Man osredotoča na celoten seznam težav, povezanih s testosteronom. Vsebuje samo tiste sestavine, ki jih moško telo zares potrebuje. Nobenih nepotrebnih dodatkov in dodatnih kalorij. To učinkovito rešitev odlikuje edinstvena formulacija, ki vsebuje:

13 naravnih sestavin,

cink,

magnezij,

vitamine B6, D3 in K1,

izvleček rdečega ginsenga,

izvleček navadne zobačice.

Ohrani svojo moškost v top formi.

Ponudba, ki je ne moreš zavrniti Ker vem, da je težko zaupati nečemu, česar ne poznaš, te čaka garancija. Če te Alpha Man 100 % Natural Testosterone Booster ne bo prepričal, lahko v 60 dneh zahtevaš vračilo kupnine. Zagotovi si optimalen delež hormona moškosti in uživaj v rezultatih tudi ti. Več podobnih izdelkov lahko najdeš na spletni strani Popolne postave.

Naročnik oglasnega sporočila je Popolna postava.