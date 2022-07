Začnite živeti uravnoteženo ob tej knjižici 80 receptov za slastne jedi, ki sta jih preizkusili tudi naši vplivnici Tinkara Fortuna in Jana Koteska

Oglasno sporočilo

Zdaj je idealen čas, da optimizirate svojo prehrano, začnete kuhati in se prehranjujete zdravo, ne da bi vas vsak dan skrbelo, kaj skuhati. Da bi se vaša pot do zdrave prehrane lahko začela takoj in na pravi način, vam je v pomoč Knjižica receptov Herbalife Nutrition .

Knjižica receptov Herbalife Nutrition vsebuje 80 receptov za zdrave jedi za vse obroke čez dan (zajtrk, kosilo in večerjo, malice in sladice), z novimi in slastnimi okusi. Navdih za to kuharico so s svojimi recepti prispevali neodvisni člani Herbalife Nutrition, vsebuje pa tudi recepte, ki jih je posebej za Herbalife Nutrition ustvarila slavna kuharica Rachel Allen. Knjižico receptov Herbalife Nutrition sestavljajo recepti za okusne, preproste in zdrave jedi, ki vsebujejo hranila, predvsem beljakovine in vlaknine. Nekatere recepte sta preizkusili tudi naši znani vplivnici Tinkara Fortuna in Jana Koteska .

Začnite živeti zdravo kar takoj

Da je zdrava prehrana zapletena in da je zanjo potrebnih veliko priprav, ni nič drugega kot mit. Pravzaprav lahko v samo nekaj minutah pripravite hranljive in s hranili bogate obroke, ki so povrhu vsega še izjemno okusni. Herbalife Nutrition je vodilni svetovni proizvajalec nadomestkov obrokov in prehranskih dopolnil. Uravnotežena prehrana je tudi kakovostna prehrana, v kombinaciji z vadbo pa nam lahko omogoči pot do kakovostnejšega življenja. Knjižica receptov Herbalife Nutrition je odličen način, da za pripravo zdravih in okusnih obrokov izkoristite vsestranskost izdelkov Herbalife Nutrition. Jedi po receptih iz te knjižice so odličnega okusa, hranljive, vsebujejo veliko vlaknin in hranilnih snovi ter vam zagotavljajo podporo pri aktivnem in zdravem življenjskem slogu.

Številni recepti s preverjeno Formulo 1

Klinične raziskave kažejo, da zamenjava enega glavnega obroka z nadomestnim obrokom za nadzor telesne teže pri prehrani z omejenim vnosom kalorij pomaga vzdrževati telesno težo po izgubi teže, zamenjava dveh glavnih obrokov z nadomestnim obrokom za nadzor telesne teže pa pomaga zmanjšati telesno težo.

Tako se uporablja tudi napitek Formula 1 – nadomestni obrok za nadzor telesne teže, ki so ga razvili prehranski strokovnjaki in je lahko prebavljiv. Je sestavina v številnih receptih za slastne jedi iz te Knjižice receptov in se zlahka pripravi z mlekom ali sojinim napitkom (veganska različica). Vsebuje 25 vitaminov in mineralov (1/3 priporočenega dnevnega vnosa), visokokakovostne beljakovine rastlinskega izvora (sojine beljakovine, razen F1 brez soje, laktoze in glutena, z okusom raspberry in white chocolate, ki vsebuje grahove beljakovine) ter kombinacijo ogljikovih hidratov, maščob in vlaknin. Napitek Formula 1 ne vsebuje gensko spremenjenih organizmov, umetnih barvil in arom, slajen je s stevijo, ne vsebuje glutena in laktoze (kadar ni pripravljen z mlekom, ampak samo z napitkom rastlinskega izvora). Napitek Formula 1 vsebuje samo naravna barvila, v Sloveniji pa je na voljo v desetih okusih. Več informacij je na voljo na tej povezavi .

1 / 8 2 / 8 Proteinske kroglice s čokolado 3 / 8 Kremna gobova juha 4 / 8 Zelenjava po italijansko 5 / 8 Solata iz muškatne buče in kvinoje 6 / 8 Energijske tablice 7 / 8 Tropski toast 8 / 8 Ovsena kaša s chia semeni in borovnicami

Številne recepte s F1 sta preizkusili tudi naši vplivnici Tinkara Fortuna in Jana Koteska, ki sta navdušeni nad tem, da se odlično obnese kot napitek, v različnih smuti skledicah (z žitnimi kosmiči, sadjem ipd.) in v različnih receptih namesto drugih beljakovin ali kot dodatek k moki/mletim oreščkom itd. Preizkusili sta tudi številne recepte za sladice, s katerimi vas to poletje ne bo skrbelo, da bi si nakopali odvečne kilograme.

Kako do Knjižice receptov Herbalife Nutrition? Knjižico receptov Herbalife Nutrition in izdelke Herbalife Nutrition je mogoče naročiti izključno pri neodvisnih članih Herbalife Nutrition. Člana poiščete tako, da izpolnite obrazec na povezavi https://kontakt.herbalife.si/.





Herbalife Nutrition je globalno podjetje, ki že od leta 1980 spreminja življenje ljudi s kakovostnimi prehranskimi izdelki in dokazano poslovno priložnostjo za svoje neodvisne distributerje. Podjetje ponuja znanstveno podprte visokokakovostne izdelke, ki jih v več kot 90 državah po vsem svetu prodajajo podjetni distributerji. Ti zagotavljajo osebno svetovanje in podporo ter tako svoje stranke spodbujajo k bolj zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu. Herbalife Nutrition se s svojimi prizadevanji za odpravo lakote po vsem svetu zavzema za zagotavljanje prehrane in izobraževanja skupnostim po vsem svetu. Več informacij je na voljo na herbalife.si

