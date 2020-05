Z maskami JustBreathe pozabite na rošenje očal

Oglasno sporočilo

Troslojne maske JustBreathe so v samem vrhu mask.

✅ Maske so za večkratno uporabo. ✅ Narejene so iz certificiranih materialov s filtri, ki blokirajo do kar 96,14 % delcev.

Zaradi sistema nose-clip z aluminijastim stabilizatorjem za popolno prilagajanje maske vašemu obrazu in zaradi posebnega materiala lahko pozabite na rošenje očal!

Maska JustBreathe je mehka in udobna.

Neverjetno udobje

Zaradi kakovostne izdelave so maske neverjetno mehke in lahke. Filter je na masko pritrjen z ultrazvočnim varjenjem, tako da ni neprijetnega draženja, ki ga sicer lahko povzročajo šivi. Tudi večurno nošenje je udobno.

Maske ne povzročajo nikakršnega draženja, niti na najbolj občutljivi koži. Izjemen material "wrinkle free" poskrbi za drastično zmanjšano gubanje maske.

Pralne na 30 stopinj Celzija

Namenjene so večkratni uporabi. Teoretično jo lahko uporabljate, dokler na sami maski ne nastanejo vidne poškodbe ali umazanija, ki je ni mogoče očistiti.

Perejo se na 30 stopinj Celzija in se hitro sušijo – kar dvakrat hitreje od podobnih materialov! Maske lahko perete brez kakršnihkoli skrbi o zmanjšani kakovosti filtra ali izgubi učinkovitosti. (Priporočeno pa je, da po desetem pranju masko zamenjate z novo.)

Zaščita pred sončnimi žarki UPF 50+

Kot pika na i pa maske poskrbijo tudi za zaščito pred UV-žarki, saj vsebujejo zaščito UPF 50+.

Želite imeti masko s svojim motivom?

Na prav vsako masko je mogoče natisniti logotip firme ali znamke.

Certifikati

Filtrirni sistemi maske, ki blokira do kar 96,14 odstotka delcev, vsebuje naslednje certifikate:

• Air purity protection: PN-91/Z-04030.05.

• Workspace atmospheres: PN-EN 689:200.

• Air purity protection: PN-Z-04008-7: 2002 + AZ1:2004.

Vsi materiali, iz katerih je izdelan filter, so večkratno certificirani in testirani. Maska je testirana pri pretoku aerosola 1985ml/min in gostoti prašnih delcev 6.74mh/m3 ~ 6 ur.

Seznam certifikatov, ki jih imajo maske JustBreathe:

Oeko-tex 100 STANDARD by OEKO-TEX® – najprepoznavnejši svetovni standard za tekstilne proizvodnje jamči kakovost ter zagotavlja, da tekstilni proizvod ne vsebuje škodljivih snovi.



– najprepoznavnejši svetovni standard za tekstilne proizvodnje jamči kakovost ter zagotavlja, da tekstilni proizvod ne vsebuje škodljivih snovi. SENSITIVECOSYSTEM potrjuje ekološko osveščenost.









potrjuje ekološko osveščenost. ISO 14001 zagotavlja, da artikel izpolnjuje okoljske zahteve, postavljene v standardih.









zagotavlja, da artikel izpolnjuje okoljske zahteve, postavljene v standardih. EPD SYSTEM predstavlja transparentne in potrjene informacije o vplivu produkta na okolje.

Na voljo je več kot 20 barvnih različic.

Podjetje ART-PE d.o.o. že več kot 15 let svojim strankam nudi zaščitno opremo.

Članek je oglasno sporočilo in ne predstavlja mnenja uredništva portala Siol.net.

Naročnik oglasnega sporočila je ART-PE d.o.o.