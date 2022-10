Vedno pogostejše bolečine, ki prizadenejo tudi mlajše

Bolečine v sklepih so zelo neprijetne, prizadenejo pa lahko številne dele telesa: hrbtenico, kolena, stopala, roke, boke, zapestja, komolce ali ramena. Na žalost so boleči ali otrdeli sklepi precej pogosti in bolj verjetno je, da se težave začnejo stopnjevati s staranjem. Proces staranja in obremenitve sklepov lahko sčasoma vodi v nastanek poškodb.

Včasih gre pri bolečini v sklepih le za manjšo nadlogo, ki pride in mine. Toda v hujših primerih so bolečine ali okorelost sklepov tako moteče, da ovirajo našo sposobnost opravljanja vsakodnevnih nalog, tudi tako preprostih, kot je vzpenjanje po stopnicah ali celo motijo spanec. Boleči sklepi in propadanje hrustanca dolgoročno vplivajo na kakovost našega življenja, zato je pomembno, da na zdravje svojih sklepov mislimo pravi čas in jih ohranimo zdrave. Ključ se skriva v preventivi.

Znaki, ki napovedujejo težave s sklepi

Težave v sklepih se kažejo kot škrtanje, utripanje, tiščanje ali pa pekoč občutek in otrdelost. Bolečine v sklepih se lahko čez dan spreminjajo, zjutraj so zelo močne in se čez dan umirijo ali popustijo, vendar se po intenzivnejšem obremenjevanju spet nenadoma pojavijo.

Obstajata dve vrsti bolečine in otekline sklepov: akutna in kronična. Akutna bolečina in otekanje sklepov se pojavita hitro in trajata kratek čas, na primer, če pride do poškodbe. Kronične bolečine in otekline sklepov se pojavljajo počasi in povzročajo dolgotrajne težave. Te težave lahko povzroči katera od revmatičnih bolezni, ki prizadenejo sklepe, kosti in mišice ter druga tkiva. Obstaja več kot 200 različnih vrst revmatičnih stanj, vključno z artritisom, protinom in lupusom. Kot najpogostejši vzrok za pojav težav v sklepih navajajo osteoartrozo oziroma osteoartritis, pri katerem se spremeni struktura hrustančnega tkiva.

Z bolečinami v sklepih, ki prizadene starejšo populacijo, se vse pogosteje spoprijemajo tudi mlajši bolniki.

Dejavniki tveganja za boleče sklepe

Ko se staramo, se vezivno tkivo in hrustanec, ki zagotavljata blaženje med sklepi, obrabljata in postajata tanjša, kar vodi do različnih stanj, ki lahko povzročijo bolečino in vnetje.

Degenerativni proces sklepa se začne v sklepnem hrustancu. Na površini hrustanca začne prihajati do pretrganja kolagenskih vlaken, zaradi česar izgublja gladkost. Sklepna tekočina, ki vlaži sklepne ploskve in blaži drsenje med njimi ter hrani sklepni hrustanec, se slabše tvori, tako ne zadostuje več za izravnavo obrabe hrustanca, zato vsaka obremenitev dodatno poškoduje površinski sloj sklepnih ploskev.

Genetika in starost sta primarna dejavnika, ki vplivata na degeneracijo sklepov, vendar pa lahko s primernim življenjskim slogom izboljšamo zdravje svojih sklepov. Številni posamezniki imajo težave s sklepi, še preden se začne starostna degeneracija, saj sodoben način življenja, ki vključuje nezdravo prehrano, stres, premalo gibanja, vpliva tudi na sklepe. Tudi prekomerna teža je velik dejavnik tveganja za boleče sklepe.

Trije nasveti za zdravje sklepov

1. Poskrbimo za primerno težo.

Prekomerna telesna teža obremenjuje sklepe, zlasti kolena. Debelost je pomemben dejavnik tveganja za razvoj artritisa v sklepih nog. Vsak kilogram odvečne teže povzroči, da so kolena dodatno obremenjena. Če imate pet kilogramov preveč teže, to znaša 20 kilogramov dodatnega pritiska na kolena z vsakim korakom, ki ga naredimo.

Poleg tega, da skrbimo za primerno težo, se moramo tudi izogibati prenašanju težkih bremen. Če že dvigujemo kaj težkega, zaščitimo manjše sklepe. To pomeni, da težko vrečo dvignemo s celimi dlanmi in ne samo s prsti.

2. Začnimo se gibati

Sklepi so namenjeni uporabi, a če se pred vadbo ne ogrejemo in če redno ne izvajamo razteznih vaj, bomo kmalu začeli škripati in pokati, kot bi bili iz pločevine. Ljudje, ki že imajo artritis, imajo z uvajanjem vadbe lahko veliko težav. Namesto naporne vadbe naj raje izberejo dejavnosti, ki so bolj primerne za boleče sklepe. V tem primeru sta priporočljiva kolesarjenje in plavanje.

Izberimo dejavnosti, ki so prijazne do naših kit in vezi. Športi, kot sta košarka ali tenis, kjer se vrtimo, hitro zasukamo ali se nenadoma ustavimo in obrnemo, lahko povzročijo poškodbe meniskusa ali sprednje križne vezi v kolenu. Ponavljajoči se gibi pa lahko povzročijo tendonitis. Pomembno je, da se naučimo pravilnega izvajanja vaj.

3. Ne pozabimo na primerno težavnost vadbe

Novih aktivnosti se ne lotimo preveč intenzivno. S tem zmanjšamo tveganje za poškodbe. Če vadimo premočno in prehitro, tvegamo vnetje ali obremenitev sklepov. Najprej moramo okrepiti mišice, ki podpirajo sklepe. Poslušajmo svoje telo, da bomo pravočasno vedeli, kdaj je dovolj. Od prekomerne vadbe naši sklepi ne bodo imeli nobene koristi. Če med aktivnostjo občutimo bolečino, prenehamo. Če bolečina ali nelagodje ne izgineta v 30 minutah po vadbi, zmanjšajmo intenzivnost. Vse je v iskanju tanke meje med premalo in preveč.

Prva pomoč pri bolečinah v sklepih

Bolečine v sklepih so s staranjem vedno pogostejše. Obstaja nekaj ukrepov za lajšanje bolečine, vendar poiščite zdravniško pomoč, če so sklepi zelo boleči ali se stanje ne izboljša.

Veliko dobrega za sklepe lahko naredimo z izbiro ustrezne obutve. Športni copati naj imajo dobro blaženje, uporabljamo pa lahko tudi razne ščitnike za kolena ali opornice za zapestje.

Priporočljivo je piti dovolj tekočine, saj to pomaga sklepom in povečuje raven vzdržljivosti. Če se mišice hitro utrudijo, je morda kriva dehidracija.

Pri bolečinah pomaga uporaba ledenih obkladkov, v nekaterih primerih pa tudi topla kopel.

Dobrodošlo je tudi jemanje prehranskih dopolnil z glukozaminom. To je naravna snov, ki se nahaja v hrustancu, tkivu, ki blaži sklepe.

Tekoče prehransko dopolnilo z izvrstno kombinacijo sestavin. Za lahkotnost gibanja!

Za zdrave sklepe in vzdrževanje normalne funkcije hrustanca in kosti je zelo koristno tekoče prehransko dopolnilo Omniflex Flexvital, ki vsebuje kombinacijo aktivnih sestavin: kolagena, glukozamina, hondroitina in hialuronske kisline. Hrustanec ščiti površino kosti pred poškodbami, obenem pa blaži obremenitve med gibanjem.

Poiščite svoj izdelek Omniflex Flexvital

Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v našem telesu, ki povezuje kosti, sklepe in vezivna tkiva, ovija mišice in mišične skupine. Tkivu daje čvrstost in stabilnost, vezivnemu tkivu pa prožnost. Človeški organizem ga je sposoben proizvajati sam, vendar se z leti ta sposobnost zmanjša, kar se pozna tudi na tem, da se tkivo obnavlja počasneje.

Glukozamin je snov, ki je naravno prisotna v številnih telesnih tkivih in oskrbuje sklepe s pomembnimi gradniki. Nujen je za konstrukcijo in vzdrževanje vezivnega tkiva, še posebej hrustanca.

Hondroitin je med vsemi sestavinami verjetno najmanj poznan, čeprav je zelo pomemben za delovanje človekovega organizma. Hondroitin sulfat je kompleksen sladkor, ki je naravna sestavina hrustanca. Prisoten je v koži in je pomemben del hrustanca, saj zagotavlja tvorbo sklepne tekočine, ki prehranjuje in ščiti sklepe pred obrabo.

Hialuronska kislina, ki se nahaja v vseh kosteh, sklepih, vezivnem tkivu in strukturah hrustanca celotnega telesa, maže sklepne površine in jim na ta način omogoča nemoteno gibanje.

Dodatki s temi sestavinami lahko po določenem času povrnejo gibljivost in zmanjšajo občutek bolečine v sklepih. Poleg tega Omniflex Flexvital vsebuje tudi vitamin C in mangan. Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje hrustanca in kosti. Mangan prispeva k ohranjanju normalnih kosti in ima vlogo pri tvorbi vezivnega tkiva. Tako vitamin C kot mangan prispevata k zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Tekoča oblika dodatka Omniflex Flexvital ima prijeten okus pomaranče, omogoča hitro absorpcijo in je enostavna za uporabo.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.