Vaša koža si zasluži zanesljivo zaščito pred soncem

Na sonce nikoli brez zaščite

Soncu se ne izpostavljajte med 11. in 17. uro. Svojo kožo zaščitite z lahkotnimi svetlimi oblačili, pokrivalom in sončnimi očali. Ne pozabite pa tudi na zadosten nanos kakovostne kreme za sončenje. Pri nakupu slednje bodite pozorni na te lastnosti kreme.

Zaščitni faktor oziroma SPF

Zaščitni faktor označuje, koliko časa je vaša koža lahko izpostavljena soncu, preden dobite opekline. Višji, kot je, daljši je ta čas. Priporočljivo je izbrati kremo z vsaj SPF 30 ali več, kar je še posebej pomembno, če je vaša koža svetla.

Zaščita širokega spektra

Poznamo žarke UVA in UVB. Oboji so za našo kožo škodljivi, če smo jim izpostavljeni predolgo časa. Kakovostna in zanesljiva sončna krema mora zato zagotavljati širokospektralno zaščito pred obema vrstama sončnih žarkov.

Vodoodpornost

Igre na plaži, aktivnosti na vodi in ob njej ter seveda potenje hitreje izpirajo sončno kremo, zato je priporočljivo izbrati vodoodporno kremo. Pri tem je treba opozoriti, da nobena sončna krema ni popolnoma vodoodporna, zato po vsakem kopanju, prhanju ali vtiranju z brisačo nanos kreme ponovite.

Kakovostna in zanesljiva sončna krema mora zagotavljati zaščito pred UVA- in UVB-žarki.

Brez škodljivih sestavin

Izbirajte sončne kreme, ki ne vsebujejo sestavin, škodljivih za zdravje in okolje, kot so oktinoksat, oksibenzon, oktokrilen, mikroplastika in hormonski motilci.

Kreme za občutljivo kožo

Kakovostna sončna krema je dermatološko testirana. Če imate občutljivo kožo ali alergije, pa izberite kremo, ki je primerna tudi za takšen tip kože.

Po sončenju zagotovite koži vlago

Po izpostavljanju soncu koža potrebuje vlago, kar ji lahko zagotovite s primerno nego.

Izberite kozmetiko, ki kožo pomirja, jo intenzivno vlaži in ji pomaga pri regeneraciji.

Nasvet: izogibajte se izdelkom z alkoholom, saj ti poškodovano kožo še dodatno dražijo in izsušujejo.

V Sparu najdete linijo sončne kozmetike za vso družino SUN KISS, izdelki linije SPAR MediHelp pa so namenjeni negi posebej občutljive kože.

Po kakovostno sončno kozmetiko za vso družino v Spar V Sparu najdete široko izbiro kakovostne kozmetike za zaščito pred soncem in nego po sončenju. SUN KISS je linija sončne kozmetike za vso družino. Izdelki linije SPAR MediHelp pa so namenjeni negi posebej občutljive kože. Izbirate lahko med mlekom, spreji in losjoni za sončenje, mlekom in spreji za sončenje za otroke, fluidom za sončenje za obraz in dekolte ter losjoni po sončenju. Izdelki SUN KISS in izdelki za zaščito pred soncem SPAR MediHelp ne vsebujejo hormonskih motilcev. Skoraj vsi izdelki linije za sončenje SUN KISS so narejeni brez mikroplastike. Poleg tega skoraj vsi izdelki za sončenje SUN KISS in SPAR MediHelp ne vsebujejo oktinoksata, oksibenzona in oktokrilena, ki škodijo koralnim grebenom. SPAR MediHelp mleko za sončenje Ultra Sensitiv ZF 50+ pa si je na testu Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) prislužilo oceno "zelo dobro". Spletni katalog izdelkov SUN KISS in SPAR MediHelp lahko prelistate tukaj.

