Tudi ženske z luskavico in artritisom lahko imajo lepo nosečnost

Kronične vnetne bolezni so za ženske v rodni dobi dodaten, svojevrsten izziv, zato sta načrtovanje nosečnosti ter dobro obvladovanje bolezni pred in med nosečnostjo ter po porodu za te bolnice izjemnega pomena.

Ženske s kronično vnetno boleznijo, kot so revmatoidni artritis, luskavica (psoriaza), aksialni spondiloartritis, vključno z ankilozirajočim spondilitisom, so se pred leti zaradi svojega zdravstvenega stanja le stežka odločile za nosečnost. Če so vendarle poskušale zanositi, jim zaradi aktivne faze bolezni pogosto ni uspelo, če pa so nekako vendarle zanosile, kar je pogosto trajalo tudi več let, so lahko imele nemalo težav, zaradi katerih so celo pristajale v bolnišnici.

A boljši načini zdravljenja, dobro sodelovanje med zdravniki z različnih področij in nova zdravila, ki jih imamo dandanes na voljo za zdravljenje kroničnih vnetnih bolezni, bolnicam niso omogočili le uresničitve želje po zanositvi, tudi nosečnost je zanje lahko lepa in povsem nestresna izkušnja.

Bolnicam se nosečnosti in slabega izida ni treba bati

Kronične vnetne bolezni tako v sodobnem času same po sebi niso razlog, da bolnice ne bi mogle zanositi, je pa čas do zanositve pri njih lahko še vedno nekoliko daljši, pojasnjuje doc. dr. Tanja Premru Sršen, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva iz Porodnišnice Ljubljana UKC Ljubljana.

"Rada bi poudarila in bolnicam položila na srce, da naj se nosečnosti ne bojijo. Če bodo nosečnost načrtovale ter sodelovale z revmatologom in ginekologom, lahko pričakujejo lepo nosečnost in seveda tudi srečen konec. Lahko povem, da je v zadnjem času vedno več nosečnic z revmatoidnim artritisom in tudi s hujšimi oblikami psoriaze, ki zanosijo in tudi donosijo zdravega otroka," pove.

To iz prve roke pove tudi bolnica s psoriatičnim artritisom Helena Lahovec, mamica dveh otrok, katere mlajši sin bo kmalu dopolnil leto dni. "Nosečnost je bila načrtovana, nadzorovali so jo revmatologi in ginekologi. S pomočjo zdravila smo ustavili psoriatični artritis, ki je bil do konca nosečnosti v remisiji, tik pred porodom sem terapijo opustila, ker so bila taka navodila, in kasneje, ko so se približno mesec po porodu težave spet pojavile, sem zdravljenje ponovno začela in lahko naprej dojila. In še dojim," pripoveduje.

O vplivu luskavice na zanositev in izid nosečnosti je prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., specialist dermatologije z Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana, povedal: "Ženske poročajo o večjem vplivu psoriaze na vsakdanje življenje v primerjavi z moškimi, pri čemer lahko bolezen glede na hormonske spremembe niha skozi življenje ženske in z vsako fazo reproduktivne poti. Raziskave kažejo, da imajo ženske s psoriazo 22 odstotkov nižjo možnost nosečnosti v primerjavi s splošno populacijo, da skoraj polovica nosečnosti teh bolnic ni načrtovanih in da je psoriaza, še posebej če je huda, povezana z negativnimi izidi nosečnosti, veliko žensk pa občuti poslabšanje bolezni po porodu."

Vse je v dobrem načrtovanju in skrbnem sodelovanju

Dobro obvladana kronična vnetna bolezen, načrtovanje nosečnosti, prilagojena terapija, ustrezen nadzor kronične vnetne bolezni in morebitnih pridruženih bolezni, opustitev kajenja, zdrava prehrana in telesna aktivnost so smernice, ki pomembno prispevajo k uspešnemu snovanju družine bolnic s kroničnimi vnetnimi boleznimi, poudarjajo strokovnjaki.

Foto: Thinkstock Če želi bolnica zanositi, je pomembno, da je bolezen v kar se da mirujočem stanju, pove prof. dr. Matija Tomšič, dr. med., speciaslit revmatologije s Kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana: "Umirjena bolezen je pomembna iz več razlogov: bolnice z aktivno boleznijo težje zanosijo, imajo več spontanih splavov in več je prezgodaj rojenih otrok ter otrok z nizko porodno težo. Čeprav jasnih navodil glede časovne opredelitve umirjene bolezni ni, sam menim, da je dobro, da je bolezen pred zanositvijo vsaj od tri do šest mesecev povsem umirjena oz. umirjena, kolikor je to le mogoče."

Če je namreč bolezen ob začetku nosečnosti umirjena in bolnica še naprej prejema ustrezna zdravila, se praviloma bolezen ne bi smela poslabšati, doda: "Je pa seveda odvisno, za katero bolezen gre, in poslabšanja bolezni v nosečnosti niso povsem izključena. Po drugi strani pa se polovici bolnic z revmatoidnim artritisom bolezen med nosečnostjo lahko celo izboljša."

A ker lahko nekatera zdravila povečajo tveganje za prirojene okvare ploda, je treba nosečnost bolnic s kroničnimi vnetnimi boleznimi skrbno načrtovati. V zadnjih letih imajo sicer te bolnice na voljo nove oblike zdravljenj, ki so varna in učinkovita tako v nosečnosti kot med dojenjem, še pojasni sogovornik.