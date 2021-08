Trda koža na petah se poslavlja – brusilnik za pete s sesanjem

Trda in stara koža na petah ter podplatih pomeni neprivlačne noge. Vendar odstranjevanje te trde in stare kože pogosto povzroča neprijeten občutek, če se tega lotimo sami. Po drugi strani je odstranjevanje trde kože v salonih drago in v trenutnih razmerah tudi pogosto nedostopno.

A nič ne skrbite, na trgu končno obstaja rešitev – odstranjevanja trde kože na petah se zdaj lahko loti vsak, kadarkoli in kjerkoli, za povrhu pa je še smešno poceni.

Problem navadnih brusilnikov za pete je to, da za sabo pustijo pravo svinjarijo. Zato smo si do zdaj za odstranjevanje trde in stare kože na podplatih vedno morali vzeti čas in ta postopek opraviti v kopalnici ali profesionalnih salonih.

Brusilnik za pete Loco Foot Grinder pa rešuje vse zgoraj naštete težave:

učinkovito odstrani trdo in poroženelo kožo na stopalih s pomočjo 2.000 obratov v minuti,

v minuti, ima vakuumsko funkcijo , ki omogoča, da ostanke odmrle kože posesate in za sabo ne pustite nereda,

, ki omogoča, da ostanke odmrle kože posesate in za sabo ne pustite nereda, napolnite ga prek USB-kabla, je lahek in prenosljiv, zato si lahko noge uredite kjerkoli.

Pozabite torej na nered zaradi koščkov odmrle kože, ki letijo vsepovsod. Loco Foot Grinder odmrlo kožo posesa, vam pa omogoča, da za sabo ne pustite sledi.

Ta brusilnik za pete je opremljen z brusilno glavo in dvema nastavkoma, ki ju sestavljajo tudi fino mleti delci diamantov za doseganje popolnih rezultatov.

Loco Foot Grinder vsebuje posebno vakuumsko funkcijo, ki poskrbi za ostanke odmrle kože, saj te neopazno posesa, vam pa omogoči, da svoja stopala uredite kadarkoli in kjerkoli.

Vaše pete in stopala bodo zdaj vedno videti, kot da ste pravkar prišli s pedikure.

Loco Foot Grinder lahko naročite na tej spletni strani (KLIK), s klicem na številko 07 600 3005 ali preprosto prek obrazca na koncu tega članka.

Za bralce Siol.net danes še posebna akcija – za vsa današnja naročila vam pripada brezplačna dostava, ob nakupu pa prejmete še posebno darilo.

Spodaj si lahko ogledate še mnenji uporabnikov brusilnika za pete Loco Foot Grinder, ki sta se na lastne oči (in na lastnih nogah) prepričala o rezultatih.

Ana iz Idrije: Teh naprav za pedikuro je kar nekaj, ampak ta je edina, pri kateri sem zasledila funkcijo sesanja. Ta me je res navdušila. Medtem ko urejaš pete, sesa ostanke, z njim pa lahko tudi posesaš naokoli. Res dobra ideja in super izdelek, vse pohvale.

Nataša iz Ljubljane: Super naprava! Zelo sem vesela, da sem našla nekaj, kar mi ustreza, prej sem imela ves čas poškodovane pete. Bile so suhe ne glede na to, koliko sem jih mazala s kremami, zdaj pa ste rešili to mojo veliko težavo. Hvala za to.

Želite naročiti izdelek?